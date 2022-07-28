https://uz.sputniknews.ru/20220728/norov-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-kitaya-podrobnosti--26622386.html

Норов провел встречу с главой МИД Китая –подробности

Норов провел встречу с главой МИД Китая –подробности

Главы МИД оценили перспективы дальнейшего сотрудничества.

2022-07-28T19:42+0500

2022-07-28T19:42+0500

2022-07-28T19:42+0500

политика

владимир норов

ван и

узбекистан

китай

переговоры

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сегодня прошли переговоры исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе переговоров стороны оценили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.Так, стороны рассмотрели предложения по наращиванию взаимодействия в таких областях как торговля, транспорт, логистика, экология и сельское хозяйство, информационные технологии, наука, образование, туризм, медицина и фармацевтика.Кроме того, главы МИД обратили особое внимание на важность увеличить объемы товарооборота между Узбекистаном и КНР до $10 млрд. Они подчеркнули, что необходимо ускорить строительство железнодорожной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".Стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям, включая заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Глава китайского МИД отметил, что КНР полностью поддерживает председательство Узбекистана в ШОС.Также Владимир Норов и Ван И обменились мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики. Китайская сторона положительно оценила итоги Международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходившей недавно в Ташкенте.Ранее глава китайского МИД Ван И прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ШОС, которое будет проходить с 28 по 29 июля в Ташкенте.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в УзбекистанСтраны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

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владимир норов, ван и, узбекистан, китай, переговоры