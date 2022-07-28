https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-afrike-nashli-krupneyshiy-za-poslednie-300-let-rozovyy-almaz---foto-26612301.html
В Африке нашли крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз - фото
В Африке нашли крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз - фото
Самый большой розовый алмаз обнаружили в Анголе на руднике Луло - подробности.
2022-07-28T18:16+0500
2022-07-28T18:16+0500
2022-07-28T18:16+0500
в мире
южная африка
алмаз
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На руднике Луло в Анголе австралийские горняки обнаружили самый большой розовый алмаз. Его выставят на международный аукцион, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на издание The Daily Mail.Камень назвали "Роза Луло". Его вес составляет 170 каратов, однако он может уменьшиться после огранки и полировки.По данным издания, это 27-ой найденный камень весом более 100 каратов, обнаруженный на богатом алмазами северо-востоке Анголы, и пятым по величине, когда-либо найденным на этом участке.Ранее в Архангельской области обнаружили необычный алмаз в форме облака. Его вес составляет 92,34 карата.Камень нашли на месторождении имени Ломоносова.Уникальность кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы.Он является вторым крупнейшим по своим размерам алмазом, который обнаружили на данном месторождении.Читайте также: В России нашли необычный алмаз — фотоВ Узбекистане впервые показали фото подарков узбекских ханов императорам РоссииВ Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов
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MIA „Rosiya Segodnya“
южная африка, алмаз
В Африке нашли крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз - фото
Самый большой розовый алмаз обнаружили в Анголе на руднике Луло - подробности.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
На руднике Луло в Анголе австралийские горняки обнаружили самый большой розовый алмаз. Его выставят на международный аукцион, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на издание The Daily Mail.
Камень назвали "Роза Луло". Его вес составляет 170 каратов, однако он может уменьшиться после огранки и полировки.
"Это самый крупный розовый алмаз, добытый в мире за последние 300 лет", — заявил представитель австралийской компании Lucapa Diamond Company, которая совместно с ангольским госпредприятием разрабатывает месторождение в Луло.
По данным издания, это 27-ой найденный камень весом более 100 каратов, обнаруженный на богатом алмазами северо-востоке Анголы, и пятым по величине, когда-либо найденным на этом участке.
Ранее в Архангельской области обнаружили необычный алмаз в форме облака. Его вес составляет 92,34 карата.
Камень нашли на месторождении имени Ломоносова.
Уникальность кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы.
Он является вторым крупнейшим по своим размерам алмазом, который обнаружили на данном месторождении.