https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-tashkentskoy-oblasti-nashli-krayne-redkoe-rastenie--26582782.html
В Ташкентской области нашли крайне редкое растение
В Ташкентской области нашли крайне редкое растение
Исследователи провели редкие и исчезающие виды растений.
2022-07-28T07:33+0500
2022-07-28T07:33+0500
2022-07-28T09:00+0500
общество
ташкент
растение
узбекские ученые
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В пустыне Дальварзин в Ташкентской области впервые обнаружена редкая сенопопуляция Tulipa Borszczowii Baker. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Популяцию нашли во время экспедиции научных сотрудников лаборатории кадастра и мониторинга редких видов растений Института ботаники Академии наук Узбекистана. Они проводят исследования для составления реестра флоры Ташкентской области.В ходе исследований ученые провели наблюдения за редкими и исчезающими видами растений, растущими на территории области.Данные, которые получили ученые, используют при регулярном мониторинге редких видов растений, а также при подготовке новых изданий Красной книги республики.Ранее узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыни "Зархал". Читайте также:Узбекские поликлиники обзаведутся фитобарамиЗа повышение урожайности хлопка предоставят субсидии и льготы
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ташкент, растение, узбекские ученые
В Ташкентской области нашли крайне редкое растение
07:33 28.07.2022 (обновлено: 09:00 28.07.2022)
Узбекистанские исследователи провели мониторинг редких и исчезающих видов растений.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
В пустыне Дальварзин в Ташкентской области впервые обнаружена редкая сенопопуляция Tulipa Borszczowii Baker. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон"
.
Популяцию нашли во время экспедиции научных сотрудников лаборатории кадастра и мониторинга редких видов растений Института ботаники Академии наук Узбекистана. Они проводят исследования для составления реестра флоры Ташкентской области.
В ходе исследований ученые провели наблюдения за редкими и исчезающими видами растений, растущими на территории области.
Данные, которые получили ученые, используют при регулярном мониторинге редких видов растений, а также при подготовке новых изданий Красной книги республики.
Ранее узбекистанские селекционеры вывели
новый сорт дыни "Зархал".