https://uz.sputniknews.ru/20220729/k-samarkandskomu-sammitu-shos-soglasovali-28-dokumentov-26652971.html
К Самаркандскому саммиту ШОС согласовали 28 документов
К Самаркандскому саммиту ШОС согласовали 28 документов
Саммит будет проходит с 15 по 16 сентября в Самарканде.
2022-07-29T20:36+0500
2022-07-29T20:36+0500
2022-07-29T20:36+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Завершено утверждение пакета документов, которые рассмотрят на грядущем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.Сегодня президент республики провел встречу с участниками заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Мероприятие прошло в Ташкенте. Пакет документов включает концепции и программы по увеличению торговли внутри региона, сотрудничества в сфере промышленности и взаимосвязанности в сфере транспорта.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статусЛавров оценил председательство Узбекистана в ШОС
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шос, самарканд, саммит, документы
К Самаркандскому саммиту ШОС согласовали 28 документов
Самаркандский саммит организации будет проходит с 15 по 16 сентября. Узбекистанская сторона подготовила ряд документов.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Завершено утверждение пакета документов, которые рассмотрят на грядущем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Сегодня президент республики провел встречу с участниками заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Мероприятие прошло в Ташкенте.
"Касаясь председательства Узбекистана в ШОС, лидер нашей страны с удовлетворением отметил успешное проведение свыше 70 крупных мероприятий. Завершено согласование 28 документов, принятие которых предусматривается по итогам Самаркандского саммита", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Пакет документов включает концепции и программы по увеличению торговли внутри региона, сотрудничества в сфере промышленности и взаимосвязанности в сфере транспорта.
"На проработке также совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях", - уточнила пресс-служба.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала
Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.