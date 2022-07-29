https://uz.sputniknews.ru/20220729/knr-nachala-ucheniya-v-yujno-kitayskom-more-26648362.html
КНР начала учения в Южно-Китайском море
КНР начала учения в Южно-Китайском море
В Китае начались военные учения в Южно-Китайском море.
2022-07-29T17:48+0500
2022-07-29T17:48+0500
2022-07-29T17:48+0500
в мире
китай
военные учения
море
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Сегодня в Китае стартовали двухдневные учения в Южно-Китайском море у побережья провинции Гуандун. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на региональное Управление морской безопасности.Китайские военные будут проводить маневры в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения планируются в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.Больше информации ведомство не разглашает.Ранее Китай прокомментировал планируемый визит американской делегации в Тайвань. Читайте также:Норов провел встречу с главой МИД Китая –подробностиЛавров: Китай станет следующей целью Запада после России
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китай, военные учения, море
КНР начала учения в Южно-Китайском море
В Китае начались двухдневные военные учения в водах Южно-Китайского моря.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Сегодня в Китае стартовали двухдневные учения в Южно-Китайском море у побережья провинции Гуандун. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на региональное Управление морской безопасности.
Китайские военные будут проводить маневры в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения планируются в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.
Больше информации ведомство не разглашает.
Ранее Китай прокомментировал
планируемый визит американской делегации в Тайвань.