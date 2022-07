Мирзиёев: IT - сфера крайне важна для Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20220729/mirziyoev-it---sfera-krayne-vajna-dlya-uzbekistana--26646016.html

Глава республики пообщался с молодыми IT-специалистами.

общество

it-технологии

шавкат мирзиёев

узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил IT - академию "Astrum" в Юкоричирчикском районе. Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.Президент приехал в академию, чтобы пообщаться с молодыми IT-специалистами, руководителями и работниками компаний в области информационных технологий и коммуникаций.В ходе визита Мирзиёев отметил, что в стране проходят масштабные реформы, направленные на то, чтобы узбекистанские специалисты могли занять прочные позиции на рынке IT - технологий. Кроме того, для IT - парков действует специальный налоговый режим.По словам главы государства, в течение трех последних лет стоимость мобильного интернета снизилась в девять раз. Также за последние пять лет республика потратила на развитие IT $2 млрд, включая $700 млн прямых инвестиций.На данный момент, благодаря мерам поддержки, число самозанятых в сфере IT специалистов достигло 43 тысяч человек, увеличившись в два с половиной раза с начала года.Только в этом году на территории республики создали 134 новых IT - компаний, включая 50 зарубежных. При этом удвоилось количество предприятий - экспортеров.Согласно поручению главы государства, в течение месяца губернаторы все областей страны должны приехать в академию "Astrum". Ознакомившись со всеми условиями и возможностями, они должны начать создание на своей территории хотя бы одного такого учреждения.Узбекистан и дальше будет поддерживать создание IT - академий в других регионах, добавил Шавкат Мирзиёев.Ранее в Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин. Деятельность клуба направлена на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Читайте также:Государство компенсирует часть расходов на международные IT-сертификатыГде готовят узбекистанских IT-специалистов

