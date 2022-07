https://uz.sputniknews.ru/20220729/mirziyoev-rasskazal-kakie-problemy-nujno-reshit-v-it-26649761.html

Мирзиёев рассказал, какие проблемы нужно решить в IT

2022-07-29T18:13+0500

общество

шавкат мирзиёев

it-технологии

проблема

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Для дальнейшего развития IT - сферы необходимо решить существующие проблемы, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в академию "Astrum". Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.По словам Мирзиёева, в республике необходимо увеличить охват и качество интернет-связи. Сегодня высокоскоростной интернет есть в 70% населениях страны. Однако, в 118 селах отсутствуют интернет и мобильная связь.Также нужно еще больше поддерживать талантливую молодежь в сфере IT. При этом нужно увеличить финансирование проектов. На данный момент республика потратила на гранты для стартапов 10 млрд сумов.Кроме того, глава государства отметил, что из-за отсутствия поручителей почти половине молодых специалистов отказывают в кредитах на покупку необходимой техники.Еще одна проблема заключается в том, что в Каракалпакстане, Бухаре, Кашкадарье, Сурхандарье, Намангане и Навои до сих пор не завершили создание IT - парков.Так, по всем обсуждённым на встрече вопросам будут приняты решения. Узбекистан создаст все необходимые условия и возможности для развития IT – сектора, добавил Шавкат Мирзиеев в конце встречи.Напомним: сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил IT - академию "Astrum", где пообщался с молодыми IT - специалистами. Читайте также:В Ташкенте открылся IT-клуб для женщинГде готовят узбекистанских IT-специалистов

