https://uz.sputniknews.ru/20220729/svidetelstvo-o-rojdenii-budut-vydavat-srazu-v-roddome--26654166.html

Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме

Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме

Минюст разработал новую информационную систему.

2022-07-29T21:26+0500

2022-07-29T21:26+0500

2022-07-29T21:26+0500

общество

узбекистан

документы

рождение

родильный дом

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать сразу в роддомах, передает Министерство юстиции Узбекистана.Ведомство разработало проект, который упростит получение документов о рождении ребенка, а также заключении и расторжении брака.Роддомы, используя новую информационную систему “Единый электронный архив ЗАГС", смогут сами выдавать справки. Выданный документ с QR-кодом будет приравниваться к обычному свидетельству о рождении. По данным Минюста, данная услуга будет бесплатной.Ранее появилась информация, что в республике с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя". Читайте также:Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаUzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов

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узбекистан, документы, рождение, родильный дом