Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220729/svidetelstvo-o-rojdenii-budut-vydavat-srazu-v-roddome--26654166.html
Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме
Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме
Минюст разработал новую информационную систему.
2022-07-29T21:26+0500
2022-07-29T21:26+0500
общество
узбекистан
документы
рождение
родильный дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_0:58:2464:1444_1920x0_80_0_0_55cfdfd29e59a6fc8235286d3e0b6382.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать сразу в роддомах, передает Министерство юстиции Узбекистана.Ведомство разработало проект, который упростит получение документов о рождении ребенка, а также заключении и расторжении брака.Роддомы, используя новую информационную систему “Единый электронный архив ЗАГС", смогут сами выдавать справки. Выданный документ с QR-кодом будет приравниваться к обычному свидетельству о рождении. По данным Минюста, данная услуга будет бесплатной.Ранее появилась информация, что в республике с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя". Читайте также:Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаUzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_232:0:2232:1500_1920x0_80_0_0_d828335c95a72c8038cd6bdd6f0aa913.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, документы, рождение, родильный дом

Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме

21:26 29.07.2022
CC0 / pexels / Новорожденный
Новорожденный - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2022
CC0 / pexels /
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Специалисты Минюста разработали систему, которая упростит процесс получения документов.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать сразу в роддомах, передает Министерство юстиции Узбекистана.
Ведомство разработало проект, который упростит получение документов о рождении ребенка, а также заключении и расторжении брака.
Роддомы, используя новую информационную систему “Единый электронный архив ЗАГС", смогут сами выдавать справки. Выданный документ с QR-кодом будет приравниваться к обычному свидетельству о рождении. По данным Минюста, данная услуга будет бесплатной.
Ранее появилась информация, что в республике с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя".
Читайте также:
Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августа
Uzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0