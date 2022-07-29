https://uz.sputniknews.ru/20220729/svidetelstvo-o-rojdenii-budut-vydavat-srazu-v-roddome--26654166.html
Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме
Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме
Минюст разработал новую информационную систему.
2022-07-29T21:26+0500
2022-07-29T21:26+0500
2022-07-29T21:26+0500
общество
узбекистан
документы
рождение
родильный дом
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать сразу в роддомах, передает Министерство юстиции Узбекистана.Ведомство разработало проект, который упростит получение документов о рождении ребенка, а также заключении и расторжении брака.Роддомы, используя новую информационную систему “Единый электронный архив ЗАГС", смогут сами выдавать справки. Выданный документ с QR-кодом будет приравниваться к обычному свидетельству о рождении. По данным Минюста, данная услуга будет бесплатной.Ранее появилась информация, что в республике с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя". Читайте также:Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаUzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетов
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узбекистан, документы, рождение, родильный дом
Свидетельство о рождении будут выдавать сразу в роддоме
Специалисты Минюста разработали систему, которая упростит процесс получения документов.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать сразу в роддомах, передает Министерство юстиции Узбекистана
.
Ведомство разработало проект, который упростит получение документов о рождении ребенка, а также заключении и расторжении брака.
Роддомы, используя новую информационную систему “Единый электронный архив ЗАГС", смогут сами выдавать справки. Выданный документ с QR-кодом будет приравниваться к обычному свидетельству о рождении. По данным Минюста, данная услуга будет бесплатной.
Ранее появилась
информация, что в республике с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя".