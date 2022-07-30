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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220730/gumpomosch-iz-kubani-vpervye-dostavili-v-xarkovskuyu-oblast-26669961.html
Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область
Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область
Гуманитарную помощь из Краснодарского края привезли для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе – подробности.
2022-07-30T17:18+0500
2022-07-30T17:18+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
харьков
краснодарский край
кубань
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую область из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы для восстановления мирной жизни в регионе.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Лавров: географические задачи спецоперации изменилисьОкопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видеоВ Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
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россия, украина, харьков, краснодарский край, кубань, гуманитарная помощь

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область

17:18 30.07.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыезд колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Выезд колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Гуманитарную помощь из Краснодарского края привезли для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе – подробности.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.
"Сейчас обстановка крайне сложная на территории Харьковской области. И любая помощь со стороны Российской Федерации, тем более со стороны Краснодарского края - первый раз сейчас оттуда получаем помощь - очень важное событие для нас. Мы уже провели переговоры о том, что эта помощь будет для нас на регулярной основе", - сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в видео, размещенном в Telegram-канале областной администрации.
По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую область из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы для восстановления мирной жизни в регионе.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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