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Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область
Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область
Гуманитарную помощь из Краснодарского края привезли для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе – подробности.
2022-07-30T17:18+0500
2022-07-30T17:18+0500
2022-07-30T17:18+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую область из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы для восстановления мирной жизни в регионе.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Лавров: географические задачи спецоперации изменилисьОкопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видеоВ Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
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Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область
Гуманитарную помощь из Краснодарского края привезли для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе – подробности.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.
"Сейчас обстановка крайне сложная на территории Харьковской области. И любая помощь со стороны Российской Федерации, тем более со стороны Краснодарского края - первый раз сейчас оттуда получаем помощь - очень важное событие для нас. Мы уже провели переговоры о том, что эта помощь будет для нас на регулярной основе", - сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в видео, размещенном в Telegram-канале областной администрации.
По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую область из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы для восстановления мирной жизни в регионе.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.