https://uz.sputniknews.ru/20220730/gumpomosch-iz-kubani-vpervye-dostavili-v-xarkovskuyu-oblast-26669961.html

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область

Гуманитарную помощь из Краснодарского края привезли для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе – подробности.

2022-07-30T17:18+0500

2022-07-30T17:18+0500

2022-07-30T17:18+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

харьков

краснодарский край

кубань

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал областной администрации.По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую область из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы для восстановления мирной жизни в регионе.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Лавров: географические задачи спецоперации изменилисьОкопы на детской площадке и руины домов: как выглядят освобожденные города ЛНР - видеоВ Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме

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россия, украина, харьков, краснодарский край, кубань, гуманитарная помощь