https://uz.sputniknews.ru/20220731/covid-19-statistika-zarajeniya-prodoljaet-snijatsya-26689102.html
COVID-19: статистика заражения продолжает снижаться
COVID-19: статистика заражения продолжает снижаться
Число выздоровевших в республике за сутки превысило сто человек.
2022-07-31T16:38+0500
2022-07-31T16:38+0500
2022-07-31T16:59+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. За последние сутки в Узбекистане медики выявили 42 случая заражения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава. Это на 7 меньше, чем накануне.Лидером традиционно стала столица. Здесь положительный тест получили 9 человек. На втором месте – Самаркандская область (4 случая заражения).По три новых заболевших медики зарегистрировали в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Ферганской, Ташкентской областях и Каракалпакстане. По два – в Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. В Андижанской области заразился один человек.Таким образом, общее число заразившихся в республике составило 243 093 человека.За сутки выздоровело 102 пациента, показатель выздоровления составляет 99%, сообщили в Минздраве.Напомним, прививочная кампания в республике стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Инздрава, за 16 месяцев введено более 16 млн доз вакцины. Полностью вакцинировались 16,1 млн граждан республики, из них более 14 млн человек получили бустерную дозу вакцины. Процент вакцинации первым компонентом по стране составил 96,9%, вторым – 75,2%.С 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".Читайте также:Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
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коронавирус covid-19, статистика
COVID-19: статистика заражения продолжает снижаться
16:38 31.07.2022 (обновлено: 16:59 31.07.2022)
Число выздоровевших в республике за сутки превысило сто человек.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik.
За последние сутки в Узбекистане медики выявили 42 случая заражения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава
. Это на 7 меньше, чем накануне.
Лидером традиционно стала столица. Здесь положительный тест получили 9 человек. На втором месте – Самаркандская область (4 случая заражения).
По три новых заболевших медики зарегистрировали в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Ферганской, Ташкентской областях и Каракалпакстане. По два – в Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. В Андижанской области заразился один человек.
Таким образом, общее число заразившихся в республике составило 243 093 человека.
За сутки выздоровело 102 пациента, показатель выздоровления составляет 99%, сообщили в Минздраве.
Напомним, прививочная кампания в республике стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Инздрава, за 16 месяцев введено более 16 млн доз вакцины. Полностью вакцинировались 16,1 млн граждан республики, из них более 14 млн человек получили бустерную дозу вакцины. Процент вакцинации первым компонентом по стране составил 96,9%, вторым – 75,2%.
С 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане вакцинируют
в том числе "Спутником Лайт".