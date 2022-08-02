https://uz.sputniknews.ru/20220802/eks-posol-irana-v-kitae-obyasnil-k-chemu-privedet-poezdka-pelosi-na-tayvan-26769612.html

Экс-посол Ирана в Китае объяснил, к чему приведет поездка Пелоси на Тайвань

Экс-посол Ирана в Китае объяснил, к чему приведет поездка Пелоси на Тайвань

Ненси Пелоси летит на Тайвань. Пекин предупредил, что примет меры. США заявили, что спикер принимает решение сама. Экс-посол Ирана в Китае объяснил, к чему вероятнее всего приведет этот кризис.

2022-08-02T18:34+0500

2022-08-02T18:34+0500

2022-08-02T18:34+0500

в мире

посол

иран

китай

тайвань

пекин

сша

кризис

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Поездка Нэнси Пелоси на Тайвань связана в первую очередь с позицией США по Украине, считает экс-посол Ирана в Китае Сейед Мохаммад Хоссейн Малайек.По его словам, кризис на Украине и распределение баланса сил на этом фронте определяет направление политики и поведение ведущих стран, таких как США, Великобритания, Китай, Россия и Франция, друг с другом и другими государствами мира.Он отмечает, Китай ранее реагировал на любые действия США, будь то продажа оружия, официальные встречи или сделки, которые как-то могут придать вес политической независимости Тайваня. До сих пор эти реакции со стороны Китая были исключительно дипломатическими: в форме заявлений и протеста.После начала кризиса на Украине встал вопрос о том, что Китай, вероятно, также применит военную тактику в отношении Тайваня. Поэтому вопрос о Тайване, как в политическом, так и в военном отношении, стал более важным в китайско-американских отношениях, говорит Малайек.Резюмируя это, экс-посол Ирана считает, что в реакциях Китая будет более ярко выражен военный аспект, то есть увеличатся военно-наступательные маневры в Тайваньском проливе.В то же время он сомневается что во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань между Китаем и США возникнет военное противостояние.Он также добавил, Иран надеется, что при сотрудничестве Китая и России в мире установится более справедливая система, будут созданы более сбалансированные структуры для стран мира, а оружие санкций США будет ликвидировано на политической арене.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прилететь в Тайвань во вторник и провести утром в среду встречу с руководством острова.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Поэтому официальный Пекин выразил решительный протест и выступил категорически против этого визита.В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Читайте также:Вашингтон пытается управлять ВселеннойСША хотят, но не могут перестать хамить Китаю

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посол, иран, китай, тайвань, пекин, сша, кризис