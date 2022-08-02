https://uz.sputniknews.ru/20220802/vlasti-tashkenta-prizvali-grajdan-k-ostorojnosti-26774352.html

Власти Ташкента призвали граждан к осторожности

Власти Ташкента призвали граждан к осторожности

После аномальной жары на Узбекистан надвигаются дожди и сильный ветер. Власти Ташкента призывают граждан к осторожности и напоминают номера экстренных служб.

2022-08-02T22:29+0500

2022-08-02T22:29+0500

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общество

ташкент

жара

узбекистан

дожди

сильный ветер

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Столичная администрация распространила заявление с призывом к жителям и гостям Ташкента соблюдать меры предосторожности в связи с ожидаемым усилением ветра.Как следует из сообщения, сильный ветер и дождь ожидается в Ташкенте на протяжении нескольких дней — с 2 по 5 августа.Там напомнили номера телефонов и горячей линии, на которые можно обращаться при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями.Это службы хокимията Ташкента: (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055.Также можно направить обращение через портал и приложение Xalq Nazorati.В середине лета в Узбекистане устоялась аномально жаркая погода. По данным синоптиков, 17-22 июля температура воздуха поднималась до +47 градусов. Медицинская помощь в такую погоду понадобилась более четырем тысячам человек.До +65 градусов нагревались рельсы метро. В связи с этим скорость движения составов пришлось снизить до безопасного минимума.Сейчас же жара спала, температура воздуха на этой недели поднимется максимум до +39 градусов.Зато в ближайшие дни синоптики обещают осадки и предупреждают об опасности схода селей в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях.

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ташкент, жара, узбекистан, дожди, сильный ветер