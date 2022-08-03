https://uz.sputniknews.ru/20220803/glava-xorezma-predlojil-organizovat-chartery-mejdu-stranami-shos-26797013.html
Глава Хорезма предложил организовать чартеры между странами ШОС
Глава Хорезма предложил организовать чартеры между странами ШОС
Хоким Хорезмской области выступил с рядом инициатив на форуме глав регионов ШОС. Среди них организация чартерных туристических рейсов, совместные инвестиционные проекты в турсфере и другое.
2022-08-03T16:32+0500
2022-08-03T16:32+0500
2022-08-03T16:32+0500
общество
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хорезмская область
чартер
шос
хоким
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Хоким Хорезмской области Фарход Эрмонов предложил организовать чартерные рейсы для туристов между регионами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Помимо этого глава области выдвинул еще ряд идей на панельной сессии по развитию туризма в рамках Форума регионов ШОС, проходящего в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.В частности, Эрмонов выступил с предложением провести презентацию туристического потенциала регионов стран-участниц ШОС, а также организовать взаимные информационные и пресс-туры по туристическим маршрутам.По его словам, важно продвигать имеющийся турпотенциал на территории Организации, а также реализовывать совместные инвестиционные проекты в сфере туризма.Также Эрмонов высказался за открытие в Хорезме филиала гостиничных сетей стран ШОС, а также о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также:В ШОС примут план развития внутрирегиональной торговлиРоссия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОСТурдимов рассказал о сотрудничестве с регионами России
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хорезм, хорезмская область, чартер, шос, хоким, инвестиции
Глава Хорезма предложил организовать чартеры между странами ШОС
Хоким Хорезмской области выступил с рядом инициатив на форуме глав регионов ШОС. Среди них организация чартерных туристических рейсов, совместные инвестиционные проекты в турсфере и другое.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Хоким Хорезмской области Фарход Эрмонов предложил организовать чартерные рейсы для туристов между регионами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Помимо этого глава области выдвинул еще ряд идей на панельной сессии по развитию туризма в рамках Форума регионов ШОС, проходящего в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
В частности, Эрмонов выступил с предложением провести презентацию туристического потенциала регионов стран-участниц ШОС, а также организовать взаимные информационные и пресс-туры по туристическим маршрутам.
По его словам, важно продвигать имеющийся турпотенциал на территории Организации, а также реализовывать совместные инвестиционные проекты в сфере туризма.
Также Эрмонов высказался за открытие в Хорезме филиала гостиничных сетей стран ШОС, а также о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.