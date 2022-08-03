https://uz.sputniknews.ru/20220803/na-chto-delaet-stavku-vkontakte-v-uzbekistane--ekspert-26775339.html
На что делает ставку "ВКонтакте" в Узбекистане — эксперт
На что делает ставку "ВКонтакте" в Узбекистане — эксперт
Российский эксперт рассказал Sputnik какие плюсы принесет Узбекистану разблокировка в стране социальной сети "ВКонтакте".
2022-08-03T08:11+0500
2022-08-03T08:11+0500
2022-08-03T08:11+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян рассказал Sputnik, на что делает ставке в Узбекистане команда соцсети "ВКонтакте".Во-первых, по его словам, это связь пользователей с диаспорой в России. Во-вторых — инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса.Еще один плюс "ВКонтакте" заключается в том, что здесь сконцентрирована русскоязычная аудитория, которая является прямым потребителем узбекистанских товаров.Всё это сейчас актуально для узбекистанцев и поможет поднять экономику страны, объясняет он.Эксперт обращает внимание на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Согласно им, в России за 2021 год объемы социальной коммерции, связанной с покупкой-продажей в соцсетях, составили порядка 2,5 трлн рублей.В Узбекистане с 1 августа вновь стали доступны некоторые социальные сети, работа которых была ограничена с июля прошлого года из-за нарушения законодательства о персональных данных.В число разблокированных соцсетей вошла и российская платформа "ВКонтакте".Читайте также:IT-специалист объяснил, как защитить смартфон от взломаВ Узбекистане тестируют сеть 5G
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вконтакте, узбекистан, эксперт
На что делает ставку "ВКонтакте" в Узбекистане — эксперт
Российский эксперт рассказал Sputnik, какие плюсы принесет Узбекистану разблокировка в стране социальной сети "ВКонтакте".
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян рассказал Sputnik, на что делает ставке в Узбекистане команда соцсети "ВКонтакте".
Во-первых, по его словам, это связь пользователей с диаспорой в России. Во-вторых — инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса.
"Данная соцсеть позволяет внутри себя создать полноценный интернет-магазин без использования сторонних ресурсов. Для продвижение своего бизнеса здесь есть все возможности: размещение рекламы, гибкое таргетирование и другое", — объясняет Казарян.
Еще один плюс "ВКонтакте" заключается в том, что здесь сконцентрирована русскоязычная аудитория, которая является прямым потребителем узбекистанских товаров.
Всё это сейчас актуально для узбекистанцев и поможет поднять экономику страны, объясняет он.
Эксперт обращает внимание на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Согласно им, в России за 2021 год объемы социальной коммерции, связанной с покупкой-продажей в соцсетях, составили порядка 2,5 трлн рублей.
"Потенциал для малого и среднего бизнеса "ВКонтакте" очень большой", — уверен он.
В Узбекистане с 1 августа вновь стали доступны
некоторые социальные сети, работа которых была ограничена с июля прошлого года из-за нарушения законодательства о персональных данных.
В число разблокированных соцсетей вошла и российская платформа "ВКонтакте".