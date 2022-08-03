https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-tashkente-otkryvaetsya-shourum-chelyabinskix-proizvoditeley-26775726.html

В Ташкенте открывается шоурум челябинских производителей

В Ташкенте открывается шоурум челябинских производителей

В узбекской столице заработает шоу-рум производителей Челябинской области. В нем можно будет ознакомиться с национальными и культурными особенностями региона, туристическим и инвестиционным потенциалом.

2022-08-03T08:57+0500

2022-08-03T08:57+0500

2022-08-03T08:57+0500

общество

ташкент

челябинская область

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В столице Узбекистана открывается шоурум производителей Челябинской области.Как сообщили корреспонденту Sputnik в Торговом представительстве России в Узбекистане, открытие пройдет в среду в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС.Также в шоуруме можно будет ознакомиться с национальными и культурными особенностями региона, туристическим и инвестиционным потенциалом.Помимо традиционных встреч в формате В2В на площадке запланированы и другие мероприятия. Первым из них станет выставка национальной части Форума с участием Самарской, Астраханской и Омской областей.Ранее сообщалось, что третий Форум глав регионов в рамках председательства Республики Узбекистан в ШОС пройдет в Ташкенте с 3 по 4 августа. Он призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.В мероприятии примут участие руководители госорганов, административно-территориальных единиц (областей, провинций, штатов), а также представители бизнес-кругов государств-членов ШОС.Пройдут панельные сессии на тему туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества и сельского хозяйства.В ходе заседания участники обсудят перспективы развития внутрирегиональной торговли ШОС.Читайте также:Ташкент изучит спрос на рабочие места в ЧелябинскеЗа какими профессиями студенты из Узбекистана едут в Челябинск

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ташкент, челябинская область