https://uz.sputniknews.ru/20220807/grajdane-moldovy-zapasayutsya-drovami-iz-za-krizisa-26915917.html

Граждане Молдовы запасаются дровами из-за кризиса

Граждане Молдовы запасаются дровами из-за кризиса

Мамай рассказал, как жители страны готовятся к зиме.

2022-08-07T21:16+0500

2022-08-07T21:16+0500

2022-08-07T21:16+0500

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вследствие энергетического кризиса в Молдове спрос на дрова превысил национальные запасы, заявил глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай. Об этом сообщает РИА Новости.По словам чиновника, стоимость древесины составляет от 575 до 875 леев (от 30 до 45 долларов) за кубометр. Пока агентство имеет 23,9 тыс. кубометров древесины в разных лесных хозяйствах. Однако во второй половине 2022 года специалисты ожидают значительный рост, отметил глава управления фонда.На данный момент, в Молдове в домах с печным отоплением проживают 660 тыс. семей. Всего в холодное время года население расходует более одного миллиона кубометров древесины. По прогнозам агентства, из необходимого объема получится обеспечить только 800 тысяч кубометров.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поручила министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу обеспечить граждан страны дровами в приоритетном порядке. Напомним: в Молдове с мая продолжаются антиправительственные протесты. Протестующие граждане недовольны ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также высоким уровнем инфляции и ухудшением качества жизни.Читайте также:Додон призвал свергнуть действующую власть в МолдовеМИД Приднестровья предупредил Молдову о риске войны

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молдова, энергетика, кризис