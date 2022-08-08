https://uz.sputniknews.ru/20220808/chleny-shos-polojitelno-otsenili-reformy-v-uzbekistane--26919842.html

Члены ШОС положительно оценили реформы в Узбекистане

Члены ШОС положительно оценили реформы в Узбекистане

Государства ШОС обсудили проводимые в республике реформы.

2022-08-08T09:46+0500

2022-08-08T09:46+0500

2022-08-08T09:46+0500

политика

шос

узбекистан

реформы

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в столице Китая состоялся "круглый стол", на котором страны-члены организации обсудили реформы в Узбекистане. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".В мероприятии приняли участие представители Секретариата ШОС, ответственные сотрудники МИД Китая, послы и представители дипмиссий стран-участниц организации, главы общественно-политических и экспертно-аналитических кругов.Со стороны республики присутствовали первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Узбекистана Акмал Саидов и директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков.В ходе своего выступления Акмал Саидов отметил, что реформы будут содействовать дальнейшему развитию страны, повышению благополучия населения и укреплению ее авторитета на мировой арене.При этом министр подчеркнул, что для проведения конституциональных реформ создали Конституционную комиссию по формированию предложений о внесении изменений. Проект закона вынесли на всенародное рассмотрение. Во время обсуждений от граждан республики поступило более 150 тысяч предложений к проекту закона о реформах.Кроме того, на круглом столе выступили послы государств-членов ШОС. Они высоко оценили процесс реформ в Узбекистане, активные действия Ташкента в развитии регионального сотрудничества, а также отметили успешное председательство Узбекистана в организации в этом году.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.Читайте также:К Самаркандскому саммиту ШОС согласовали 28 документовВ Самарканде проходит скульптурный симпозиум ШОС

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шос, узбекистан, реформы