https://uz.sputniknews.ru/20220810/mediki-uzbekistana-pribyli-v-peterburg-dlya-uchastiya-v-armi-26997233.html
Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
В соревнованиях будут участвовать команды из 15 стран мира.
2022-08-10T12:29+0500
2022-08-10T12:29+0500
2022-08-10T12:29+0500
спорт
армейские международные игры
узбекистан
медики
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Группа военных медиков из республики прибыла в Санкт-Петербург для участия в соревновании "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Узбекистана.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Напомним: в этом году Армейские международные игры будут проходить с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам. Читайте также:На полигоне "Фориш" прошла жеребьевка Международных армейских игрДжизакский полигон начал принимать участников АрМИ-2022 — фото
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армейские международные игры, узбекистан, медики, санкт-петербург
Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
Минобороны отметило, что медики примут участие в конкурсе, который выигрывали три последних года. В этом году в нем будут участвовать команды из 15 стран мира.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Группа военных медиков из республики прибыла в Санкт-Петербург для участия в соревновании "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерство обороны Узбекистана.
"Наши юноши и девушки сборной военно-медицинской эстафеты расположились в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии Российской Федерации, ознакомились с учебными помещениями и приступили к предварительной подготовке на учебной базе академии", — цитирует слова пресс-службы ведомства РИА Новости.
Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.
Напомним: в этом году Армейские международные игры будут проходить с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут
конкурсы по пяти дисциплинам.