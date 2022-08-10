https://uz.sputniknews.ru/20220810/mediki-uzbekistana-pribyli-v-peterburg-dlya-uchastiya-v-armi-26997233.html

Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ

Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ

В соревнованиях будут участвовать команды из 15 стран мира.

2022-08-10T12:29+0500

2022-08-10T12:29+0500

2022-08-10T12:29+0500

спорт

армейские международные игры

узбекистан

медики

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Группа военных медиков из республики прибыла в Санкт-Петербург для участия в соревновании "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Узбекистана.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Напомним: в этом году Армейские международные игры будут проходить с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам. Читайте также:На полигоне "Фориш" прошла жеребьевка Международных армейских игрДжизакский полигон начал принимать участников АрМИ-2022 — фото

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армейские международные игры, узбекистан, медики, санкт-петербург