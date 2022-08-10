https://uz.sputniknews.ru/20220810/stiven-sigal-snimet-film-o-donbasse-26990836.html
Стивен Сигал снимет фильм о Донбассе
Стивен Сигал снимет фильм о Донбассе
Сигал посетил ДНР и пообщался с украинскими военнопленными.
2022-08-10T11:12+0500
2022-08-10T11:12+0500
2022-08-10T12:13+0500
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях на Донбассе. Актер уже посетил СИЗО в Еленовке, где из-за атаки украинских военных погибли заключенные, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает радио Sputnik. Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Читайте также:Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видеоВ освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео
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стивен сигал, фильм, донбасс
Стивен Сигал снимет фильм о Донбассе
11:12 10.08.2022 (обновлено: 12:13 10.08.2022)
Сигал посетил ДНР и пообщался с украинскими военнопленными.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях на Донбассе. Актер уже посетил СИЗО в Еленовке, где из-за атаки украинских военных погибли заключенные, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает радио Sputnik.
"При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну", — написал Пушилин на своей странице в социальной сети.
Ранее ВСУ нанесли
ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие.