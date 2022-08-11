"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Белорусских военных встретили на вокзале по узбекским национальным традициям
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Команда из Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Гостей на вокзале Коканда встретили представители местной администрации и Восточного военного округа в соответствии с узбекскими национальными традициями.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
"Прибыв в воинскую часть, где будут проходить соревнования, белорусские военнослужащие первым делом почтили память, возложив цветы к памятнику героям, отдавшим жизнь за защиту рубежей независимости Узбекистана", - говорится в сообщении ведомства.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Ранее в Коканд прибыла команда из России. В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.
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