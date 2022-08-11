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"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото
"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото
Белорусских военных встретили на вокзале по узбекским национальным традициям
2022-08-11T11:57+0500
2022-08-11T11:57+0500
армейские международные игры арми
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Команда из Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.Гостей на вокзале Коканда встретили представители местной администрации и Восточного военного округа в соответствии с узбекскими национальными традициями.Ранее в Коканд прибыла команда из России. В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.Читайте также:Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
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"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото

11:57 11.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Белорусских военных встретили на вокзале по узбекским национальным традициям
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Команда из Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Гостей на вокзале Коканда встретили представители местной администрации и Восточного военного округа в соответствии с узбекскими национальными традициями.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
"Прибыв в воинскую часть, где будут проходить соревнования, белорусские военнослужащие первым делом почтили память, возложив цветы к памятнику героям, отдавшим жизнь за защиту рубежей независимости Узбекистана", - говорится в сообщении ведомства.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Команда Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022"
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Ранее в Коканд прибыла команда из России. В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.
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