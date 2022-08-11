https://uz.sputniknews.ru/20220811/armi-2022-komanda-belarusi-pribyla-v-kokand---foto-27037432.html

"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото

"АрМИ-2022": команда Беларуси прибыла в Коканд - фото

Белорусских военных встретили на вокзале по узбекским национальным традициям

2022-08-11T11:57+0500

2022-08-11T11:57+0500

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армейские международные игры арми

узбекистан

беларусь

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Команда из Беларуси прибыла в Коканд для участия в соревнованиях "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.Гостей на вокзале Коканда встретили представители местной администрации и Восточного военного округа в соответствии с узбекскими национальными традициями.Ранее в Коканд прибыла команда из России. В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.Читайте также:Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ

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