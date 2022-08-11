https://uz.sputniknews.ru/20220811/rossiyskie-uchastniki-armi-2022-pribyli-v-ferganu---foto-27026011.html

Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото

Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото

Здесь пройдет соревнование "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр.

2022-08-11T07:31+0500

2022-08-11T07:31+0500

2022-08-11T07:31+0500

армейские международные игры арми

узбекистан

ферганская область

россия

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Состязание "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр "АрМИ-2022" пройдет в городе Коканд Ферганской области Узбекистана.Российские участники соревнований уже прибыли в Коканд, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Восточного военного округа Министерства обороны.Военнослужащих из России на железнодорожном вокзале Коканда встретили представители администрации области и командование Восточного военного округа.В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.Читайте также: Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ

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