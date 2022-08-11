Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Здесь пройдет соревнование "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Состязание "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр "АрМИ-2022" пройдет в городе Коканд Ферганской области Узбекистана.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Российские участники соревнований уже прибыли в Коканд, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Восточного военного округа Министерства обороны.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военнослужащих из России на железнодорожном вокзале Коканда встретили представители администрации области и командование Восточного военного округа.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Российские гости возложили венки к основанию памятника на площади Хатира, расположенного в военной части города, и почтили память воинов, погибших при защите Отечества. После этого их доставили на место проведения соревнований", - сообщили в пресс-службе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.
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