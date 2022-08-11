Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Армейские международные игры АрМИ
https://uz.sputniknews.ru/20220811/rossiyskie-uchastniki-armi-2022-pribyli-v-ferganu---foto-27026011.html
Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото
Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото
Здесь пройдет соревнование "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр.
2022-08-11T07:31+0500
2022-08-11T07:31+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
ферганская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27024685_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ce24ef2cfede118e5766fa7aae3d5f5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Состязание "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр "АрМИ-2022" пройдет в городе Коканд Ферганской области Узбекистана.Российские участники соревнований уже прибыли в Коканд, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Восточного военного округа Министерства обороны.Военнослужащих из России на железнодорожном вокзале Коканда встретили представители администрации области и командование Восточного военного округа.В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.Читайте также: Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
узбекистан
ферганская область
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27024685_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b78fdce7e999d34e988bab5a8bb4677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, ферганская область, россия

Российские участники "АрМИ-2022" прибыли в Фергану - фото

07:31 11.08.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 прибыли в Коканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Здесь пройдет соревнование "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Состязание "Дорожный патруль" в рамках международных армейских игр "АрМИ-2022" пройдет в городе Коканд Ферганской области Узбекистана.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 прибыли в Коканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Российские участники соревнований уже прибыли в Коканд, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Восточного военного округа Министерства обороны.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 прибыли в Коканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военнослужащих из России на железнодорожном вокзале Коканда встретили представители администрации области и командование Восточного военного округа.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 прибыли в Коканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Российские гости возложили венки к основанию памятника на площади Хатира, расположенного в военной части города, и почтили память воинов, погибших при защите Отечества. После этого их доставили на место проведения соревнований", - сообщили в пресс-службе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
Российские участники соревнования Дорожный патруль в рамках АрМИ-2022 прибыли в Коканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
Российские участники соревнования "Дорожный патруль" в рамках "АрМИ-2022" прибыли в Коканд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В конкурсе "Дорожный патруль" примут участие команды Вооруженных сил Республики Узбекистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Марокко.
Читайте также: Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИ
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0