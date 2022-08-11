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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220811/video-po-mneniyu-kieva-my-ubivaem-sebya-sami--basurin-27056712.html
Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин
Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин
Киевский режим не признает, что обстреливает Донбасс. Эдуард Басурин смог вспомнить лишь один случай, когда украинские военные сделали это, передает из Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-08-11T18:56+0500
2022-08-11T19:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
донбасс
военные
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Власти на Украине не признают, что обстреливают мирное население Донецка. По их словам, ДНР обстреливает себя сама заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин журналистам.Как передает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан, Басурин отметил, что, несмотря на риторику киевского режима, собирается доказательная база его преступлений. В первую очередь, это осколки снарядов натовского стандарта. Ранее он также заявил, что ежедневно в ДНР погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя. Всему виной обстрелы ВСУ, в том числе кассетными снарядами, начиненными противопехотными минами "лепесток", использование которых запрещено мировыми конвенциями.Также он отметил, что под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса и Украины, но и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.По словам Басурина, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным, подчеркнул он.
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киев, донбасс, военные

Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин

18:56 11.08.2022 (обновлено: 19:30 11.08.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Киевский режим не признает, что обстреливает Донбасс. Эдуард Басурин смог вспомнить лишь один случай, когда украинские военные сделали это, передает из Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Власти на Украине не признают, что обстреливают мирное население Донецка. По их словам, ДНР обстреливает себя сама заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Как передает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан, Басурин отметил, что, несмотря на риторику киевского режима, собирается доказательная база его преступлений. В первую очередь, это осколки снарядов натовского стандарта.
"Во-вторых, за все время, сколько я комментирую события, был только один случай в 2014 году, когда украинские военные признали, что обстреляли наших военных, в результате чего парламентер получил ранение. Во всех остальных случаях мы убиваем себя сами", — сказал представитель ДНР.
Ранее он также заявил, что ежедневно в ДНР погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя. Всему виной обстрелы ВСУ, в том числе кассетными снарядами, начиненными противопехотными минами "лепесток", использование которых запрещено мировыми конвенциями.
Также он отметил, что под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса и Украины, но и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.
По словам Басурина, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным, подчеркнул он.
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