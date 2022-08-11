https://uz.sputniknews.ru/20220811/video-po-mneniyu-kieva-my-ubivaem-sebya-sami--basurin-27056712.html
Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин
Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин
Киевский режим не признает, что обстреливает Донбасс. Эдуард Басурин смог вспомнить лишь один случай, когда украинские военные сделали это, передает из Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-08-11T18:56+0500
2022-08-11T18:56+0500
2022-08-11T19:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
донбасс
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27056552_0:13:1949:1109_1920x0_80_0_0_70d1c67bc89bb7892aafb85a8f30360a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Власти на Украине не признают, что обстреливают мирное население Донецка. По их словам, ДНР обстреливает себя сама заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин журналистам.Как передает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан, Басурин отметил, что, несмотря на риторику киевского режима, собирается доказательная база его преступлений. В первую очередь, это осколки снарядов натовского стандарта. Ранее он также заявил, что ежедневно в ДНР погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя. Всему виной обстрелы ВСУ, в том числе кассетными снарядами, начиненными противопехотными минами "лепесток", использование которых запрещено мировыми конвенциями.Также он отметил, что под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса и Украины, но и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.По словам Басурина, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным, подчеркнул он.
киев
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0b/27056552_58:0:1677:1214_1920x0_80_0_0_cf195a36444908bd99840292929e6c4b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киев, донбасс, военные
Видео: "По мнению Киева, мы убиваем себя сами" — Басурин
18:56 11.08.2022 (обновлено: 19:30 11.08.2022)
Эксклюзив
Киевский режим не признает, что обстреливает Донбасс. Эдуард Басурин смог вспомнить лишь один случай, когда украинские военные сделали это, передает из Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Власти на Украине не признают, что обстреливают мирное население Донецка. По их словам, ДНР обстреливает себя сама заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Как передает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан
, Басурин отметил, что, несмотря на риторику киевского режима, собирается доказательная база его преступлений. В первую очередь, это осколки снарядов натовского стандарта.
"Во-вторых, за все время, сколько я комментирую события, был только один случай в 2014 году, когда украинские военные признали, что обстреляли наших военных, в результате чего парламентер получил ранение. Во всех остальных случаях мы убиваем себя сами", — сказал представитель ДНР.
Ранее он также заявил, что ежедневно в ДНР погибает или получает ранение в среднем 22 мирных жителя. Всему виной обстрелы ВСУ, в том числе кассетными снарядами, начиненными противопехотными минами "лепесток", использование которых запрещено мировыми конвенциями.
Также он отметил
, что под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса и Украины, но и иностранцы. В частности, среди погибших есть и представители Международного Красного Креста.
По словам Басурина, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным, подчеркнул он.