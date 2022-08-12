https://uz.sputniknews.ru/20220812/chem-koridor-iz-kitaya-v-afganistan-mojet-byt-vygoden-rossii--27067313.html

Чем коридор из Китая в Афганистан может быть выгоден России

Чем коридор из Китая в Афганистан может быть выгоден России

В Центральной Азии обсуждают проект нового коридора.

2022-08-12T11:52+0500

2022-08-12T11:52+0500

2022-08-12T11:52+0500

в мире

транспортный коридор

китай

афганистан

россия

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Накануне представители Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана обсудили вопросы организации нового транспортного коридора из Китая в Центральную Азию.По направлению "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" планируется перевозить грузы автотранспортом от железнодорожной станции Кашгар в КНР до станции Ош в Кыргызстане. Далее от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане — по железной дороге.Управляющий партнер проектной компании ООО “Инфра Проекты” Алексей Безбородов обращает внимание на расположение стран Центральной Азии между Россией и Китаем — двумя мощными геополитическими игроками.Между тем, Узбекистан и Россию связывают давние партнерские отношения, в том числе участие в различных объединениях, как, например, проект “Один пояс – один путь” и ЕАЭС, где Ташкент имеет статус наблюдателя.Создание новых транспортных коридоров всегда влечет за собой повышение активности секторов экономики стран-участниц, объясняет председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс", экономист Сергей Храпач.По его словам, это также увеличивает прирост ВВП и снижает тарифы на перевозку по уже существующим коридорам.Реализация предлагаемого проекта позволит задействовать производственные мощности России, Казахстана и Китая. Страны, например, могут стать поставщиками рельсовой продукции для проекта, уточняет он.Между тем, уточняет Храпач, остается открытым вопрос транзитного проезда через Афганистан с учетом политической обстановки в этой стране. Необходимо обеспечить безопасность коридора, сохранность товаров и подвижного состава, перевалку груза.Помимо непосредственно транспортной составляющей необходимо учитывать строительство транспортно-логистических центров по обработке грузов и, самое главное, понимать, будет ли обеспечена плановая загрузка транспортного коридора в 60 тысяч контейнеров в год, резюмировал Храпач.Читайте также:Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай создадут новый коридорПочему россияне любят отдыхать в Узбекистане

россия

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Анна Черкасова

транспортный коридор, китай, афганистан, россия