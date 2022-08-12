https://uz.sputniknews.ru/20220812/deti-iz-respubliki-poedut-na-otdyx-v-belarus--27069639.html
Дети из республики поедут на отдых в Беларусь
Дети из республики поедут на отдых в Беларусь
Александр Лукашенко подписал соответствующий документ.
2022-08-12T13:23+0500
2022-08-12T13:23+0500
2022-08-12T13:23+0500
в мире
беларусь
узбекистанцы
дети
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25278798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51c7af77dd66e3cfaf155f7eea9d6489.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В августе Беларусь примет на лечение и отдых 25 детей из Узбекистана и 80 из Сирии, передает пресс-служба главы беларуского государства.По данным пресс-службы, беларуские власти организуют детям отдых в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". На это страна выделила средства из резервного фонда главы государства.В программу пребывания включили не только санаторно-оздоровительные мероприятия на территории лагеря, но и экскурсионно-культурные с выездом в Минск и другие регионы страны.Ранее узбекистанские школьники провели три недели в знаменитом российском лагере "Артек".Читайте также:Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в УфеВторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" — инфографика
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25278798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_45f882ed27c8aa3f8aaed1c6652f8c73.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, узбекистанцы, дети, отдых
Дети из республики поедут на отдых в Беларусь
Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий документ.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
В августе Беларусь примет на лечение и отдых 25 детей из Узбекистана и 80 из Сирии, передает пресс-служба
главы беларуского государства.
По данным пресс-службы, беларуские власти организуют детям отдых в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". На это страна выделила средства из резервного фонда главы государства.
В программу пребывания включили не только санаторно-оздоровительные мероприятия на территории лагеря, но и экскурсионно-культурные с выездом в Минск и другие регионы страны.
"Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с указанными странами в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации культуры и истории Беларуси", - отметили в пресс-службе.
Ранее узбекистанские школьники провели
три недели в знаменитом российском лагере "Артек".