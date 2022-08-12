https://uz.sputniknews.ru/20220812/deti-iz-respubliki-poedut-na-otdyx-v-belarus--27069639.html

Дети из республики поедут на отдых в Беларусь

Дети из республики поедут на отдых в Беларусь

Александр Лукашенко подписал соответствующий документ.

2022-08-12T13:23+0500

2022-08-12T13:23+0500

2022-08-12T13:23+0500

в мире

беларусь

узбекистанцы

дети

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0e/25278798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51c7af77dd66e3cfaf155f7eea9d6489.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В августе Беларусь примет на лечение и отдых 25 детей из Узбекистана и 80 из Сирии, передает пресс-служба главы беларуского государства.По данным пресс-службы, беларуские власти организуют детям отдых в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". На это страна выделила средства из резервного фонда главы государства.В программу пребывания включили не только санаторно-оздоровительные мероприятия на территории лагеря, но и экскурсионно-культурные с выездом в Минск и другие регионы страны.Ранее узбекистанские школьники провели три недели в знаменитом российском лагере "Артек".Читайте также:Узбекистанские школьники примут участие в спортивном фестивале в УфеВторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" — инфографика

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, узбекистанцы, дети, отдых