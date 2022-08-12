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ФБР провело обыск у Трампа: что искали в поместье
ФБР провело обыск у Трампа: что искали в поместье
Трамп возмущен и считает обыск в его доме незаконным.
2022-08-12T12:54+0500
2022-08-12T12:54+0500
2022-08-12T14:12+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. При обыске дома бывшего президента США Дональда Трампа агенты ФБР хотели найти секретные документы о ядерном оружии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на американское издание.По данным издания, в доме экс-президента искали и другие документы, но какие именно не известно.Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его виллу обыскали сотрудники ФБР. Обыск проводили без предупреждения.По словам Трампа, в данном событие виноваты "радикальные левые демократы", которые не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.Читайте также:Трамп намерен подать в суд на CNNПрезиденту США присвоили почетное корейское имя
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фбр, дональд трамп, сша
ФБР провело обыск у Трампа: что искали в поместье
12:54 12.08.2022 (обновлено: 14:12 12.08.2022)
Трамп возмущен и считает обыск в его доме незаконным. Администрация Белого дома отрицает свою причастность.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
При обыске дома бывшего президента США Дональда Трампа агенты ФБР хотели найти секретные документы о ядерном оружии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на американское издание.
По данным издания, в доме экс-президента искали и другие документы, но какие именно не известно.
Ранее Дональд Трамп подтвердил
, что его виллу обыскали сотрудники ФБР. Обыск проводили без предупреждения.
По словам Трампа, в данном событие виноваты "радикальные левые демократы", которые не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.