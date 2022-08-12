https://uz.sputniknews.ru/20220812/fbr-provelo-obysk-u-trampa-chto-tam-iskali--27069047.html

ФБР провело обыск у Трампа: что искали в поместье

ФБР провело обыск у Трампа: что искали в поместье

Трамп возмущен и считает обыск в его доме незаконным.

2022-08-12T12:54+0500

2022-08-12T12:54+0500

2022-08-12T14:12+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. При обыске дома бывшего президента США Дональда Трампа агенты ФБР хотели найти секретные документы о ядерном оружии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на американское издание.По данным издания, в доме экс-президента искали и другие документы, но какие именно не известно.Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его виллу обыскали сотрудники ФБР. Обыск проводили без предупреждения.По словам Трампа, в данном событие виноваты "радикальные левые демократы", которые не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.Читайте также:Трамп намерен подать в суд на CNNПрезиденту США присвоили почетное корейское имя

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фбр, дональд трамп, сша