https://uz.sputniknews.ru/20220812/moskva-prizyvaet-kiev-ne-prepyatstvovat-vizitu-missii-magate-na-zaes-27086656.html

Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Попытки украинского эмиссара диктовать условия МАГАТЭ настораживают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2022-08-12T22:01+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции. В результате одного из ударов на АЭС возник пожар, который удалось быстро ликвидировать. Два энергоблока АЭС работают не в полную мощность.Читайте также: На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами

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