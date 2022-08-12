https://uz.sputniknews.ru/20220812/moskva-prizyvaet-kiev-ne-prepyatstvovat-vizitu-missii-magate-na-zaes-27086656.html
Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Попытки украинского эмиссара диктовать условия МАГАТЭ настораживают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2022-08-12T22:01+0500
2022-08-12T22:01+0500
2022-08-12T22:21+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции."Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции. В результате одного из ударов на АЭС возник пожар, который удалось быстро ликвидировать. Два энергоблока АЭС работают не в полную мощность.Читайте также: На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
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Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
22:01 12.08.2022 (обновлено: 22:21 12.08.2022)
Попытки украинского эмиссара диктовать условия МАГАТЭ настораживают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Москва призывает Киев не препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг станции.
"Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Напомним, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской атомной электростанции. В результате одного из ударов на АЭС возник пожар, который удалось быстро ликвидировать. Два энергоблока АЭС работают не в полную мощность.