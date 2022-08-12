https://uz.sputniknews.ru/20220812/respublika-eksportirovala-rekordnyy-obem-sliv--27064412.html
Республика экспортировала рекордный объем слив
Республика экспортировала рекордный объем слив
Урожайность плода сказалась и на его стоимости.
2022-08-12T10:31+0500
2022-08-12T10:31+0500
2022-08-12T10:34+0500
экономика
узбекистан
экспорт
рекорд
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. За три месяца Узбекистан экспортировал рекордный объем слив в сравнении с показателями того же периода в 2017-2021 гг. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Отправка первых партий плодов нового урожая началась с 10-х чисел мая. С 11 мая по 10 августа экспорт уже составил 44 тыс. тонн слив. Это почти в три раза больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года, а также превышает рекорд 2019 года.Росту экспорта способствовала хорошая урожайность плода и его низкая цена в нынешнем году.Ранее Госкомстат рассказал, сколько составил экспорт персиков из Узбекистана. Читайте также:Экспорт узбекских стройматериалов увеличилсяСколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода
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узбекистан, экспорт, рекорд
Республика экспортировала рекордный объем слив
10:31 12.08.2022 (обновлено: 10:34 12.08.2022)
В этом году в стране отмечают хорошую урожайность плода, которая сказалась на его стоимости.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
За три месяца Узбекистан экспортировал рекордный объем слив в сравнении с показателями того же периода в 2017-2021 гг. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон
".
Отправка первых партий плодов нового урожая началась с 10-х чисел мая. С 11 мая по 10 августа экспорт уже составил 44 тыс. тонн слив. Это почти в три раза больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года, а также превышает рекорд 2019 года.
Росту экспорта способствовала хорошая урожайность плода и его низкая цена в нынешнем году.
Ранее Госкомстат рассказал, сколько составил
экспорт персиков из Узбекистана.