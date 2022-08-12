https://uz.sputniknews.ru/20220812/respublika-eksportirovala-rekordnyy-obem-sliv--27064412.html

Республика экспортировала рекордный объем слив

Республика экспортировала рекордный объем слив

Урожайность плода сказалась и на его стоимости.

2022-08-12T10:31+0500

2022-08-12T10:31+0500

2022-08-12T10:34+0500

экономика

узбекистан

экспорт

рекорд

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. За три месяца Узбекистан экспортировал рекордный объем слив в сравнении с показателями того же периода в 2017-2021 гг. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Отправка первых партий плодов нового урожая началась с 10-х чисел мая. С 11 мая по 10 августа экспорт уже составил 44 тыс. тонн слив. Это почти в три раза больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года, а также превышает рекорд 2019 года.Росту экспорта способствовала хорошая урожайность плода и его низкая цена в нынешнем году.Ранее Госкомстат рассказал, сколько составил экспорт персиков из Узбекистана. Читайте также:Экспорт узбекских стройматериалов увеличилсяСколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода

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узбекистан, экспорт, рекорд