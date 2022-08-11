https://uz.sputniknews.ru/20220811/prezident-posetil-tashkentskiy-arxitekturno-stroitelnyy-institut--podrobnosti--27047511.html

Президент посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт – подробности

Президент посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт – подробности

Президент пообщался со студентами, выслушав их предложения по работе вуза. По итогу визита Мирзиёев дал поручения чиновникам. 11.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-11T15:26+0500

2022-08-11T15:26+0500

2022-08-11T15:26+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

институт

визит

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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Во время визита в Ташкентский архитектурно-строительный институт президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реконструкционных работ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе реконструкции для института построили два 5-этажных учебных корпуса и один 8-этажный административный. Там теперь находятся лаборатории, научно-исследовательский центр строительных материалов, спортивный комплекс и общежитие.Также глава государства подчеркнул, что образовательные программы должны быть актуальными.Кроме того, глава государства отметил, что студентов необходимо обеспечить практикой в проектных институтах и ​​строительных организациях для формирования заказов на их работу.Напомним: осенью 2020 года во время посещения вуза президент Узбекистана поручил создать на его базе строительный кластер.Читайте также:Мирзиёев: IT-сфера крайне важна для УзбекистанаВ республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, институт, визит