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Президент посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт – подробности
Президент посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт – подробности
Президент пообщался со студентами, выслушав их предложения по работе вуза. По итогу визита Мирзиёев дал поручения чиновникам. 11.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-11T15:26+0500
2022-08-11T15:26+0500
2022-08-11T15:26+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
институт
визит
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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Во время визита в Ташкентский архитектурно-строительный институт президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реконструкционных работ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе реконструкции для института построили два 5-этажных учебных корпуса и один 8-этажный административный. Там теперь находятся лаборатории, научно-исследовательский центр строительных материалов, спортивный комплекс и общежитие.Также глава государства подчеркнул, что образовательные программы должны быть актуальными.Кроме того, глава государства отметил, что студентов необходимо обеспечить практикой в проектных институтах и строительных организациях для формирования заказов на их работу.Напомним: осенью 2020 года во время посещения вуза президент Узбекистана поручил создать на его базе строительный кластер.Читайте также:Мирзиёев: IT-сфера крайне важна для УзбекистанаВ республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, институт, визит
Президент посетил Ташкентский архитектурно-строительный институт – подробности
Президент пообщался со студентами, выслушав их предложения по работе вуза. По итогу визита Мирзиёев дал поручения чиновникам.
ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik.
Во время визита в Ташкентский архитектурно-строительный институт президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реконструкционных работ. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе реконструкции для института построили два 5-этажных учебных корпуса и один 8-этажный административный. Там теперь находятся лаборатории, научно-исследовательский центр строительных материалов, спортивный комплекс и общежитие.
"Какую бы сферу мы ни начинали реформировать, мы начинаем с создания школы и подготовки кадров. Этот институт станет базой для будущей созидательной работы",- сказал президент.
Также глава государства подчеркнул, что образовательные программы должны быть актуальными.
"Сегодня строительная отрасль является одним из драйверов экономики нашей страны. Повсюду идет строительство, производятся различные материалы. Но через пять лет сегодняшних знаний будет не хватать",- объяснил Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, глава государства отметил, что студентов необходимо обеспечить практикой в проектных институтах и строительных организациях для формирования заказов на их работу.
Напомним: осенью 2020 года во время посещения вуза президент Узбекистана поручил создать на его базе строительный кластер.