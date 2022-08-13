https://uz.sputniknews.ru/20220813/covid-19-chislo-infitsirovannyx-v-uzbekistane-za-sutki-snova-upalo-27097066.html
COVID-19: число инфицированных в Узбекистане за сутки снова упало
COVID-19: число инфицированных в Узбекистане за сутки снова упало
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-08-13T15:19+0500
2022-08-13T15:19+0500
2022-08-13T15:19+0500
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коронавирус covid-19
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 22 человека, что на пять заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 7 пациентов.По три заболевших в Ташкентской и Наманганской областях.И замыкают список Каракалпакстан, а также Навоийская, Ферганская, Хорезмская области, где за сутки выявили по два случая и Кашдарьинская область – один человек.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 509 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: В России создали еще одну вакцину от "дельты" и "омикрона"Возбудители инфекций, интересующие Пентагона, вызывают пандемию — МО России
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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика, минздрав узбекистана
COVID-19: число инфицированных в Узбекистане за сутки снова упало
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 22 человека, что на пять заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 7 пациентов.
По три заболевших в Ташкентской и Наманганской областях.
И замыкают список Каракалпакстан, а также Навоийская, Ферганская, Хорезмская области, где за сутки выявили по два случая и Кашдарьинская область – один человек.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 509 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.