https://uz.sputniknews.ru/20220815/izmenena-data-otkrytogo-dialoga-shavkata-mirziyoeva-s-predprinimatelyami--27143082.html
Изменена дата открытого диалога Шавката Мирзиёева с предпринимателями
Изменена дата открытого диалога Шавката Мирзиёева с предпринимателями
Новую дату проведения встречи главы государства с предпринимателями перенесли на два дня – подробности.
2022-08-15T13:12+0500
2022-08-15T13:12+0500
2022-08-15T13:12+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
прямой диалог
предприниматели
бизнесмены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26619295_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e590c54ca4053283846b5c68aeecc0bb.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Открытый диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями состоится не 20, а 22 августа, сообщил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Асадов отметил, что в преддверии диалога поступило 8500 обращений предпринимателей, 72% из которых уже решено.Первую подобную встречу глава государства провел ровно год назад — 20 августа 2021 года. Тогда же он предложил объявить эту дату Днем предпринимателей в Узбекистане.Участие в дискуссии прошлого года приняли около 10 тыс представителей реального сектора экономики. За месяц было собрано свыше 15 тыс обращений.На основании поданных предложений, Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса. Среди них вопросы финансирования, совершенствования налоговой системы, порядка предоставления земель, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта и другое.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с официальным визитомМирзиёев поздравил руководство Пакистана с Днем независимости
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26619295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_42869e6e71022222785f8b9c6edc8dd9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, прямой диалог, предприниматели, бизнесмены
Изменена дата открытого диалога Шавката Мирзиёева с предпринимателями
Новую дату проведения встречи главы государства с предпринимателями перенесли на два дня – подробности.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Открытый диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями состоится не 20, а 22 августа, сообщил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Асадов отметил, что в преддверии диалога поступило 8500 обращений предпринимателей, 72% из которых уже решено.
Первую подобную встречу глава государства провел ровно год назад — 20 августа 2021 года. Тогда же он предложил объявить эту дату Днем предпринимателей в Узбекистане.
Участие в дискуссии прошлого года приняли около 10 тыс представителей реального сектора экономики. За месяц было собрано свыше 15 тыс обращений.
На основании поданных предложений, Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса. Среди них вопросы финансирования, совершенствования налоговой системы, порядка предоставления земель, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта и другое.