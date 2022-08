https://uz.sputniknews.ru/20220815/za-poltavu-za-borodino-za-stalingrad-zapad-mechtaet-otomstit-russkim-27150468.html

За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским

За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским

В приличном обществе не принято всерьез цитировать и тем более анализировать слова "главного кота Баюна украинской пропаганды" Алексея Арестовича.

Он без зазрения совести лжет на постоянной основе и, самое поразительное, даже не скрывает этого. Но на заявление, сделанное им в недавнем интервью его коллеге по цеху Дмитрию Гордону, нельзя не обратить особого внимания. Так как пропагандист вполне официально ссылался на министра обороны Украины Алексея Резникова по личной просьбе и поручению того, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Речь идет о том пассаже, в котором Резников описывал встречу со своими западными коллегами на натовской авиабазе Рамштайн в Германии. Это нужно цитировать дословно: "Они на Рамштайне все пожимали руки — все! — и говорили: "Пожалуйста, добейте гадину!" Шведы добавляли: "За Полтаву!" Французы добавляли: "За Бородино!" И так далее, и так далее, и так далее… Немцы молчали, но подмигивали". Надо полагать, немцы своим подмигиванием просили отомстить "за Сталинград". Но вслух пока стесняются об этом сказать.На самом деле заявление знаковое и важное. Мы-то и не сомневались в том, что коллективный Запад руками украинцев, которых ему совершенно не жалко, пытается ослабить Россию, отомстить нам за все свои предыдущие поражения и исторические обиды. И не важно, насколько они справедливы или нет. В конце концов, во всех без исключения приведенных примерах (что Бородино, что Полтава, что не названный, но подразумевавшийся Сталинград) наши предки боролись и побеждали захватчиков, вторгшихся в наше государство. А европейцы мечтают о мести за все свои поражения. Повторимся, мы в этом и не сомневались. Однако Запад пока подобное прямо не заявлял, прикрывая свои истинные устремления трескотней о "защите демократии" и о неких "европейских ценностях", которые никто из них уже толком и сформулировать не может. Слова Арестовича/Резникова подтверждают нашу правоту: Западом в объявленном ими очередном крестовом походе против России движут политическая русофобия и исторический реваншизм.В ней Шольц торжественно объявил о смене эпох, обвинив российскую власть в том, что она пытается "повернуть стрелки часов вспять и вернуться в XIX век, к борьбе между крупными державами". Как будто в следующем веке такой борьбы не было. Но видимо, в Берлине жива ностальгия по XX веку и по времени, которое предшествовало "примирению между русскими и немцами после Второй мировой войны" (что Шольц также упомянул, вспоминая "ушедшую эпоху"). Неслучайно ряд немецких и российских СМИ трактовали эту речь именно как официальный отказ от признания исторической вины Германии.И наверняка не случаен тот факт, что сейчас в ряде западных либеральных СМИ появляются аналитические статьи, с видимым удовольствием фиксирующие "рождение новой Германии". Идеологический рупор западных либералов журнал The Economist это сделал главной темой своего свежего номера, сообщив читателям: "Благодаря Владимиру Путину самая важная страна Европы проснулась".Для описания своих эмоций авторы даже не постеснялись использовать речь императора Японии Хирохито, в которой тот оправдывал агрессивные, захватнические войны своей страны в 1930-40-е годы (опять-таки не случайная аналогия). The Economist пишет, что отныне Германия может превратиться в "кошмар для России" — "в более сильного, смелого, более решительного лидера более объединенной Европы". И заключает, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в позиции самого журнала: "Германия крайне нуждалась в этом толчке".Наверное, кто-то удивится, но чуть ли не то же самое, слово в слово, британские издания писали об итальянских фашистах и немецких нацистах век назад. Особенно старалась тогда газета Daily Mail, ее основатель и собственник — первый виконт Ротермер. Тот не погнушался лично подписать статью под заголовком "Ура чернорубашечникам!" в январе 1934 года, приветствуя британских и немецких нацистов. Причем первоначально свою любовь к фашистам он пояснял как раз стремлением остановить наступление в Европе "большевизма", который и ассоциировался в Британии с русскими. Для этого Daily Mail совместно со спецслужбами пошла на создание одного из самых резонансных фейков XX века — фабрикацию так называемого письма Зиновьева, свергнувшего первое лейбористское правительство Британии. Это уже позже, тесно сойдясь с Гитлером, лорд Ротермер переключил агрессию своей прессы преимущественно на евреев. Следует ли говорить о том, что семья Ротермеров так и владеет газетой Daily Mail, которая по-прежнему остается одной из самых тиражных газет Британии, продолжая заниматься тем же делом!Как и 90 лет назад, британская пресса продолжает восхвалять "смену эпох" в Германии. Как и тогда, она открыто призывает "германского орла" наброситься на Россию. Вполне в духе Daily Mail вековой давности The Economist выражает надежду, что "новая Германия" вступит в "конфликт за будущее континента", поскольку это "возможность Германии вернуть себе свое место в сердце Европы". Обратите внимание на это "вернуть". Ведь намек не менее прозрачный, чем подмигивание немцев в Рамштайне насчет "мести за Сталинград".На это же обратил внимание историк и писатель Николай Стариков, указав на обложку данного номера The Economist, на которой немецкий орел вылупляется из яйца. Стариков заметил: "Пока это бундес-орел современной Германии. Но речь идет вообще-то не о нем. За ним проглядывается орел Третьего рейха". По его словам, в условиях обостряющегося в Германии экономического и социального кризиса британцы этим журналом дают понять немцам: "А все может быть совсем иначе. Вот только вначале появится новая Германия". Историк провел прямую параллель с подобным же британским подзуживанием Гитлера к "построению нового порядка" с обязательным первоначальным условием — нападением на Советский Союз.Причем такие же исторические параллели провели и соседи Германии, которые встревожены усилением виновника двух мировых войн. Популярный нидерландский сайт GeenStijl, к примеру, заметил: "Призыв к более сильной, смелой Германии как бесспорного лидера более объединенной Европы перед угрозой Красной опасности не заслуживает приза за оригинальность". Намек не менее прозрачен, чем намек на Сталинград, выраженный в Рамштайне представителями Минобороны Германии.Да, Западом движет политическая и историческая русофобия. Что проявляется все более открыто. Если в той самой речи Шольца от 27 февраля он еще пытался рассказать о том, что Европа не собирается воевать с русским народом, видя своего противника исключительно в лице нашей власти, то сейчас в Германии, даже по признанию тамошней прессы, активно культивируется образ русского человека как извечного врага. Нынешняя дискуссия о том, как лишить граждан России возможности передвигаться по странам Евросоюза, лишний раз подтверждает, что Запад постепенно начал отбрасывать словесную шелуху под названием "европейские ценности", которой он еще по инерции пытается прикрываться. Если тенденция продолжится, вскоре и о Сталинграде немцы начнут не просто намекать. Чего уж стесняться?А Европа вновь идет по тем же граблям, наивно полагая, что уж на этот раз получится единым фронтом наброситься на Россию, не передравшись между собой, и наконец-то победить ее ("добить гадину", по словам участников "Рамштайна"). Не случайно Wall Street Journal уже открыто бредит идеей развала нашего государства, назвав этот процесс "деколонизацией". Как тут снова не провести параллели с нацистской Германией! Ведь именно под этим соусом глава СС Генрих Гиммлер одобрил создание власовского центра "Комитет освобождения народов России".Как видите, меняются лидеры и эпохи, а Запад все еще грезит мечтами об уничтожении России как государства. Со времен Полтавы, Бородино, Сталинграда в этом смысле мало что поменялось. А ведь им достаточно было бы полистать страницы учебников истории, чтобы понять две азбучные истины: а) Россия все равно всегда побеждает; б) попытки победить Россию оборачиваются страшными трагедиями для тех, кто это затевает.

