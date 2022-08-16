https://uz.sputniknews.ru/20220816/pod-tashkentom-nachalos-stroitelstvo-novogo-puteprovoda-27188004.html

Под Ташкентом началось строительство нового путепровода

Под Ташкентом началось строительство нового путепровода

Работы над проектом разбиты на три этапа.

2022-08-16T18:31+0500

2022-08-16T18:31+0500

2022-08-16T18:31+0500

общество

ташкент

строительство

путепровод

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Зангиатинском районе начали строительство нового подземного путепровода тоннельного типа, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По данным пресс-службы, путепровод возведут на пересечении железнодорожной и автомобильной дорог, проходящих по территории поселка Назарбек.Работы по реализации проекта пройдут в три этапа:Строительством проекта занимается трест "Куприккурилиш", который входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари". Планируется, что готовый путепровод смогут сдать в эксплуатацию уже в 2023 году.Благодаря путепроводу, сэкономить свое время ежедневно смогут более 32 тысячи водителей и пассажиров.Ранее пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" объявила, что предоставит скидки на билеты на поездки, совершающиеся внутри республики.Читайте также:График работы Ташкентского метро изменитсяЧем коридор из Китая в Афганистан может быть выгоден России

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ташкент, строительство, путепровод