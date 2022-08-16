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https://uz.sputniknews.ru/20220816/v-uzbekistane-uchredili-orden-imom-buxoriy--27180930.html
В Узбекистане учредили орден "Имом Бухорий"
В Узбекистане учредили орден "Имом Бухорий"
Награжденным выплатят единовременные денежные вознаграждения.
2022-08-16T16:53+0500
2022-08-16T16:53+0500
общество
узбекистан
награда
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон об учреждении ордена "Имом Бухорий".К этой награде могут представить глав зарубежных государств и правительств, представителей парламентов зарубежных стран, международных организаций, дипломатических представительств, а также ученых-улем республики. Согласно закону, награда имеет две степени:Так, орденом "Имом Бухорий" наградят за заслуги в исследовании и пропаганде научного и религиозного наследия, доведении до населения общечеловеческих ценностей и истинной сути ислама.Орденом высшей степени "Олий Даражали Имом Бухорий" наградят за высокие результаты, достигнутые в изучении и пропаганде на международной арене идей великих исламских мыслителей.При этом, лицам, получившим данные награды, полагаются единовременные денежные выплаты. С орденом "Олий Даражали Имом Бухорий" выплатят вознаграждение в размере 70 БРВ (21 млн сумов), с орденом "Имом Бухорий" – 50 БРВ (15 млн сумов). Ранее стало известно, что в республике наградят граждан, которые активно участвуют в экологических акциях и внедряют "зеленые" технологии.Читайте также:Укреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"Памятник приютившим блокадников Ленинграда узбекистанцам заложат осенью
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узбекистан, награда
узбекистан, награда

В Узбекистане учредили орден "Имом Бухорий"

16:53 16.08.2022
© Адлия вазирлиги“Имом Бухорий” ордени таъсис этилди
“Имом Бухорий” ордени таъсис этилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
© Адлия вазирлиги
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Анна Желиховская
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Награжденным выплатят единовременные денежные вознаграждения.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон об учреждении ордена "Имом Бухорий".
К этой награде могут представить глав зарубежных государств и правительств, представителей парламентов зарубежных стран, международных организаций, дипломатических представительств, а также ученых-улем республики.
Согласно закону, награда имеет две степени:
"Олий Даражали Имом Бухорий";
"Имом Бухорий".
Так, орденом "Имом Бухорий" наградят за заслуги в исследовании и пропаганде научного и религиозного наследия, доведении до населения общечеловеческих ценностей и истинной сути ислама.
Орденом высшей степени "Олий Даражали Имом Бухорий" наградят за высокие результаты, достигнутые в изучении и пропаганде на международной арене идей великих исламских мыслителей.
При этом, лицам, получившим данные награды, полагаются единовременные денежные выплаты. С орденом "Олий Даражали Имом Бухорий" выплатят вознаграждение в размере 70 БРВ (21 млн сумов), с орденом "Имом Бухорий" 50 БРВ (15 млн сумов).
Ранее стало известно, что в республике наградят граждан, которые активно участвуют в экологических акциях и внедряют "зеленые" технологии.
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