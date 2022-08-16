https://uz.sputniknews.ru/20220816/v-uzbekistane-uchredili-orden-imom-buxoriy--27180930.html

В Узбекистане учредили орден "Имом Бухорий"

В Узбекистане учредили орден "Имом Бухорий"

Награжденным выплатят единовременные денежные вознаграждения.

2022-08-16T16:53+0500

2022-08-16T16:53+0500

2022-08-16T16:53+0500

общество

узбекистан

награда

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон об учреждении ордена "Имом Бухорий".К этой награде могут представить глав зарубежных государств и правительств, представителей парламентов зарубежных стран, международных организаций, дипломатических представительств, а также ученых-улем республики. Согласно закону, награда имеет две степени:Так, орденом "Имом Бухорий" наградят за заслуги в исследовании и пропаганде научного и религиозного наследия, доведении до населения общечеловеческих ценностей и истинной сути ислама.Орденом высшей степени "Олий Даражали Имом Бухорий" наградят за высокие результаты, достигнутые в изучении и пропаганде на международной арене идей великих исламских мыслителей.При этом, лицам, получившим данные награды, полагаются единовременные денежные выплаты. С орденом "Олий Даражали Имом Бухорий" выплатят вознаграждение в размере 70 БРВ (21 млн сумов), с орденом "Имом Бухорий" – 50 БРВ (15 млн сумов). Ранее стало известно, что в республике наградят граждан, которые активно участвуют в экологических акциях и внедряют "зеленые" технологии.Читайте также:Укреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"Памятник приютившим блокадников Ленинграда узбекистанцам заложат осенью

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, награда