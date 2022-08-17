https://uz.sputniknews.ru/20220817/kndr-zapustila-rakety-v-storonu-jeltogo-morya--27221894.html
КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря
КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря
Это уже второй пуск ракет со стороны Северной Кореи.
2022-08-17T16:41+0500
2022-08-17T16:41+0500
2022-08-17T16:41+0500
в мире
кндр
ракеты
запуск
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В ночь со вторника на среду КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию Южной Кореи.По данным южнокорейских военных ракеты запустили с побережья провинции Пхенан-Намдо. Информации о разрушениях нет.Ранее КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие.Читайте также:Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуостроваКитай начал учения в Желтом море
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кндр, ракеты, запуск
КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря
С начала 2022 года — это уже второй пуск крылатых ракет со стороны Северной Кореи.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
В ночь со вторника на среду КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на армию Южной Кореи.
По данным южнокорейских военных ракеты запустили с побережья провинции Пхенан-Намдо. Информации о разрушениях нет.
Ранее КНДР напомнила
о своем праве на ядерное оружие.