https://uz.sputniknews.ru/20220817/kndr-zapustila-rakety-v-storonu-jeltogo-morya--27221894.html

КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря

Это уже второй пуск ракет со стороны Северной Кореи.

2022-08-17T16:41+0500

2022-08-17T16:41+0500

2022-08-17T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В ночь со вторника на среду КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию Южной Кореи.По данным южнокорейских военных ракеты запустили с побережья провинции Пхенан-Намдо. Информации о разрушениях нет.Ранее КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие.Читайте также:Китай призвал не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуостроваКитай начал учения в Желтом море

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