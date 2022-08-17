https://uz.sputniknews.ru/20220817/orujeyniki-iz-uzbekistana-ustanovili-rekord-na-armi---2022-27207590.html
Оружейники из Узбекистана установили рекорд на "АрМИ - 2022
Оружейники из Узбекистана установили рекорд на "АрМИ - 2022
В Джизакской области прошел конкурс "Мастер-оружейник", на котором узбекистанцы показали лучший результат. 17.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-17T10:27+0500
2022-08-17T10:27+0500
2022-08-17T10:29+0500
спорт
армейские международные игры "арми"
узбекистанцы
рекорд
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Оружейники из Узбекистана установили рекорд по ремонту 122-миллиметровой гаубицы в рамках Армейских международных игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.По данным пресс-службы, в ходе первого этапа конкурса на полигоне "Фориш" участники соревновались в эвакуации с поля боя вышедшей из строя буксируемой гаубицы Д-30, при этом преодолевая трассу с большим количеством препятствий и длиной четыре километра. Также участники должны были быстро починить данное орудие, а после этого сделать выстрел. Кроме того, в ведомстве уточнили, что узбекистанцы побили рекорд, который установил россиянин в 2020 году на конкурсе в Пензе. В этом году российские военные заняли второе место на первом этапе. На следующих этапах участники должны будут провести ремонт таких орудий как РСЗО, автоматы, пулеметы, гранатометы и пистолеты. По окончанию ремонтных работ участникам нужно будет провести стрельбы из каждого орудия. Напомним: в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Читайте также:На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
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армейские международные игры "арми", узбекистанцы, рекорд
армейские международные игры "арми", узбекистанцы, рекорд
Оружейники из Узбекистана установили рекорд на "АрМИ - 2022
10:27 17.08.2022 (обновлено: 10:29 17.08.2022)
В Джизакской области прошел конкурс "Мастер-оружейник", на котором узбекистанцы показали лучший результат.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Оружейники из Узбекистана установили рекорд по ремонту 122-миллиметровой гаубицы в рамках Армейских международных игр, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.
По данным пресс-службы, в ходе первого этапа конкурса на полигоне "Фориш" участники соревновались в эвакуации с поля боя вышедшей из строя буксируемой гаубицы Д-30, при этом преодолевая трассу с большим количеством препятствий и длиной четыре километра. Также участники должны были быстро починить данное орудие, а после этого сделать выстрел.
"По итогам первого этапа команда министерства обороны Республики Узбекистан заняла 1-е место с результатом 19 минут 58 секунд", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что узбекистанцы побили рекорд, который установил россиянин в 2020 году на конкурсе в Пензе. В этом году российские военные заняли второе место на первом этапе.
На следующих этапах участники должны будут провести ремонт таких орудий как РСЗО, автоматы, пулеметы, гранатометы и пистолеты. По окончанию ремонтных работ участникам нужно будет провести стрельбы из каждого орудия.
Напомним: в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут
конкурсы по пяти дисциплинам.
Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.