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Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

Международный военно-технический форум "Армия-2022" привлекает внимание специалистов доброй половины стран мира, демонстрирует лучшие образцы вооружений РФ и десятков других государств, разрушая мифы об "изоляции" России.

2022-08-16T08:00+0500

2022-08-16T08:00+0500

2022-08-16T08:26+0500

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В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке 15–21 августа действует Международный военно-технический форум "Армия-2022" с участием 1500 предприятий и организаций, делегаций 72 государств.В церемонии открытия форума 15 августа участвовал президент РФ Владимир Путин.На выставочных стендах представлено свыше 28 тысяч изделий. Только "Ростех" развернул более тысячи образцов военной техники.Посетители с интересом знакомятся с новейшими образцами вооружений на площади 257 тысяч квадратных метров."Армия-2022" не менее масштабна, чем в предыдущие годы. С учетом российской специальной военной операции в центре внимания в этом году – артиллерийские системы, беспилотники, системы управления и средства разведки, технологии искусственного интеллекта.Из-за обилия новинок и широкой деловой программы форум интересен широкому кругу общественности, не говоря уже о кадровых военнослужащих и специалистах ОПК. Весьма значительны экспозиции перспективных образцов вооружений, кластер робототехнических комплексов и систем "Робоармия", спектр экспортно-ориентированной боевой техники.Российским и иностранным гостям форум обещает много интересных открытий. "Армия-2022" – важная площадка для дискуссий. Обширная научно-деловая программа включает 211 мероприятий. Здесь обсуждаются проблемы развития технологий искусственного интеллекта, энергоснабжения войск, робототехники, БПЛА, средств связи, импортозамещения и диверсификации оборонки.Путин призвал жестко реагировать на любые проявления неонацизма >>>Международный форум с 2015 года содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного назначения. На полях "Армии" заключаются контракты на поставку изделий ОПК с российскими и иностранными заказчиками. По прогнозу Минобороны РФ, общая стоимость соглашений с российскими силовыми структурами превысит 500 млрд руб. Сумма сделок с иностранными заказчиками может быть гораздо больше (окончательные итоги подводят через несколько месяцев после завершения выставки).И все же деньги – не главное. Стратегические цели "Армии" – совершенствование оборонно-промышленного комплекса РФ, укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами России, патриотическое воспитание российской молодежи.Притяжение русского оружияОснова экспозиции РФ – новейшие образцы ракетного вооружения, танки и боевые машины пехоты, вертолеты, стрелковое оружие.На форуме презентована новая роботизированная боевая машина пехоты БМП-3. Уралвагонзавод представил технику, которая успела себя зарекомендовать в боевых действиях на Украине – танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", лучшую в мире 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления.Бриллиантом "Армии-2022" стал авиационный комплекс пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания КВЦ "Патриот".Россия стремится развивать высокоточное оружие, беспилотные системы, оружие на новых физических принципах, системы сетецентрического управления войсками.Специалистов притягивают стенды с беспилотниками "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасом "Куб-Э", танком Т-14 "Армата", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия беспилотникам противника "Силок".На "Армии-2022" представили броневик "Ахмат" >>>На форуме показали новую станцию радиоразведки КВ-диапазона дальностью обнаружения 2500 км, комплекс способен сопровождать до 100 целей одновременно.Традиционно активны в Кубинке оборонные предприятия Республики Беларусь. Компания "Белспецвнештехника" уже несколько лет интегрирует на форуме "Армия" высокотехнологичную продукцию более белорусских 15 компаний. Из ближнего зарубежья в Подмосковье присутствуют компании ОПК из Казахстана и Узбекистана, а также делегация Армении.Напомню, в 2015 году международный форум начинался с пяти стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия). В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию. В 2018 году появилась Турция. В 2019 году – Азербайджан и Таиланд.Динамика роста впечатляет: 2016 год – 58 иностранных предприятий и холдингов, 2017 год – 78 компаний, 2018 год – 84 предприятия, 2019 год – более 100 зарубежных предприятий ОПК. Сейчас же, очевидно, гораздо больше.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Военные врачи Узбекистана участвуют в военно-медицинской эстафете АрМИ-2022АрМИ-2022: Узбекистан начал три состязания с наивысшими балламиАрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу — фото

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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