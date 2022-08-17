https://uz.sputniknews.ru/20220817/pravitelstvo-utverdilo-poryadok-raboty-semeynyx-detdomov-27231217.html
Правительство утвердило порядок работы семейных детдомов
Правительство утвердило порядок работы семейных детдомов
Власти Узбекистана определили порядок приема детей на воспитание в семьи. Правительство утвердило соответствующее положение.
2022-08-17T20:01+0500
2022-08-17T20:01+0500
2022-08-17T20:01+0500
общество
правительство
детский дом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о семейных детских домах, сообщает минюст.Как отмечается, решение о их создании принимается хокимом города или района. Для этого семьи, желающие взять детей на воспитание, должны будут подать заявление в администрацию.При этом, заявитель должен быть в возрасте от 35 до 60 лет и состоять при этом в браке.На воспитание в семьи разрешается брать детей с рождения и до 18 лет. Однако уже с 10 лет необходимо заручиться их согласием.В семейные детдома разрешается принять от 3 до 5 детей старше трех лет.Расходы на проживание воспитанников покрываются государственным бюджетом. Так, опекунам на содержание каждого ребенка до 7 лет каждый месяц выплачиваются средства в размере пяти базовых расчетных величин. Это 1,5 млн сумов или порядка 150 долларов.На воспитанника от 8 до 18 лет — семь базовых расчетных величин (2,1 млн сумов или примерно 200 долларов).Ранее сообщалось, что выплачиваться субсидии начнут уже с 1 сентября. Соответствующее постановление президент подписал 4 августа.Читайте также:В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фотоВласти Узбекистана предоставят совершеннолетним сиротам однокомнатные квартиры
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порядок приема детей в семейные детские дома детдома власти узбекистан воспитание семья правительство утвердило положение
порядок приема детей в семейные детские дома детдома власти узбекистан воспитание семья правительство утвердило положение
Правительство утвердило порядок работы семейных детдомов
Власти Узбекистана определили порядок приема детей на воспитание в семьи. Правительство утвердило соответствующее положение.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о семейных детских домах, сообщает минюст.
Как отмечается
, решение о их создании принимается хокимом города или района. Для этого семьи, желающие взять детей на воспитание, должны будут подать заявление в администрацию.
При этом, заявитель должен быть в возрасте от 35 до 60 лет и состоять при этом в браке.
На воспитание в семьи разрешается брать детей с рождения и до 18 лет. Однако уже с 10 лет необходимо заручиться их согласием.
В семейные детдома разрешается принять от 3 до 5 детей старше трех лет.
Расходы на проживание воспитанников покрываются государственным бюджетом. Так, опекунам на содержание каждого ребенка до 7 лет каждый месяц выплачиваются средства в размере пяти базовых расчетных величин. Это 1,5 млн сумов или порядка 150 долларов.
На воспитанника от 8 до 18 лет — семь базовых расчетных величин (2,1 млн сумов или примерно 200 долларов).
Ранее сообщалось
, что выплачиваться субсидии начнут уже с 1 сентября. Соответствующее постановление президент подписал 4 августа.