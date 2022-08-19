https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-predlojil-vozobnovit-antinarkoticheskuyu-operatsiyu-shos-27299539.html
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС
Операция силовых структур государств ШОС "Паутина" приостановилась из-за пандемии коронавируса нового типа.
2022-08-19T14:46+0500
2022-08-19T14:46+0500
2022-08-19T14:46+0500
политика
шос
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/248/50/2485082_1:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_9e859eb6dffec7facfd2155c2ee2f0b4.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут эффективно бороться с терроризмом только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, которое происходит прежде всего за счет доходов от незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.В связи с этим Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур государств ШОС "Паутина".Также важно поддерживать диалог ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности, добавил Николай Патрушев.Напомним, операция "Паутина" включает в себя совместные меры силовых структур стран ШОС против различных наркоугроз, а также нацелена на сокращение посевов наркокультур.Читайте также:Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядкаПатрушев: Запад развязал против России гибридную войну
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/248/50/2485082_375:0:2623:1686_1920x0_80_0_0_29284728b9013b1713be5fbfce0abcef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
патрушев шос заявления операция паутина что такое
патрушев шос заявления операция паутина что такое
Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС
Операция силовых структур государств ШОС "Паутина" приостановилась из-за пандемии коронавируса нового типа.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут эффективно бороться с терроризмом только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, которое происходит прежде всего за счет доходов от незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.
В связи с этим Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур государств ШОС "Паутина".
"К сожалению, в связи с пандемией было приостановлено проведение антинаркотической операции "Паутина", которая зарекомендовала себя как полезный формат взаимодействия. Полагаем целесообразным вернуться к ее организации", - уточнил он.
Также важно поддерживать диалог ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности, добавил Николай Патрушев.
Напомним, операция "Паутина" включает в себя совместные меры силовых структур стран ШОС против различных наркоугроз, а также нацелена на сокращение посевов наркокультур.