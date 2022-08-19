https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-predlojil-vozobnovit-antinarkoticheskuyu-operatsiyu-shos-27299539.html

Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС

Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию ШОС

Операция силовых структур государств ШОС "Паутина" приостановилась из-за пандемии коронавируса нового типа.

2022-08-19T14:46+0500

2022-08-19T14:46+0500

2022-08-19T14:46+0500

политика

шос

николай патрушев

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут эффективно бороться с терроризмом только при условии налаженной работы по пресечению каналов его финансирования, которое происходит прежде всего за счет доходов от незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.В связи с этим Патрушев предложил возобновить антинаркотическую операцию силовых структур государств ШОС "Паутина".Также важно поддерживать диалог ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности, добавил Николай Патрушев.Напомним, операция "Паутина" включает в себя совместные меры силовых структур стран ШОС против различных наркоугроз, а также нацелена на сокращение посевов наркокультур.Читайте также:Патрушев: ШОС вносит вклад в строительство нового справедливого миропорядкаПатрушев: Запад развязал против России гибридную войну

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