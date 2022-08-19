https://uz.sputniknews.ru/20220819/shavkat-mirziyoev-posetil-mekku--foto--27286786.html

Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото

Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото

В данный момент президент находится в Саудовской Аравии.

2022-08-19T10:46+0500

2022-08-19T10:46+0500

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политика

шавкат мирзиёев

мекка

визит

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил священный город Мекку и совершил обряды Умры, передает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, Мирзиёев оделся в специальное одеяние ихрам. Прежде чем зайти в Мечеть Аль-Харам, глава республики прочитал намаз и произнес молитву тальбия.Также президент посетил священную Каабу, внутри которой прочитал намаз. Потом Мирзиёев семь раз совершил обряд таваф, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.Напомним: президент республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. Это первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну. Читайте также:Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектовМирзиёев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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