Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото
10:46 19.08.2022 (обновлено: 10:52 19.08.2022)
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
В данный момент глава республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил священный город Мекку и совершил обряды Умры, передает пресс-служба главы государства.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
По данным пресс-службы, Мирзиёев оделся в специальное одеяние ихрам. Прежде чем зайти в Мечеть Аль-Харам, глава республики прочитал намаз и произнес молитву тальбия.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Также президент посетил священную Каабу, внутри которой прочитал намаз. Потом Мирзиёев семь раз совершил обряд таваф, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Напомним: президент республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. Это первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
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