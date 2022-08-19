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https://uz.sputniknews.ru/20220819/shavkat-mirziyoev-posetil-mekku--foto--27286786.html
Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото
Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото
В данный момент президент находится в Саудовской Аравии.
2022-08-19T10:46+0500
2022-08-19T10:52+0500
политика
шавкат мирзиёев
мекка
визит
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил священный город Мекку и совершил обряды Умры, передает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, Мирзиёев оделся в специальное одеяние ихрам. Прежде чем зайти в Мечеть Аль-Харам, глава республики прочитал намаз и произнес молитву тальбия.Также президент посетил священную Каабу, внутри которой прочитал намаз. Потом Мирзиёев семь раз совершил обряд таваф, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.Напомним: президент республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. Это первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну. Читайте также:Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектовМирзиёев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
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фото шавкат мирзиёев посетил мекку мирзиёев в саудовской аравии пресс служба главы государства какая религия у мирзиёева ислам новости узбекистана президент новость
фото шавкат мирзиёев посетил мекку мирзиёев в саудовской аравии пресс служба главы государства какая религия у мирзиёева ислам новости узбекистана президент новость

Шавкат Мирзиёев посетил Мекку – фото

10:46 19.08.2022 (обновлено: 10:52 19.08.2022)
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
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В данный момент глава республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил священный город Мекку и совершил обряды Умры, передает пресс-служба главы государства.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
По данным пресс-службы, Мирзиёев оделся в специальное одеяние ихрам. Прежде чем зайти в Мечеть Аль-Харам, глава республики прочитал намаз и произнес молитву тальбия.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Также президент посетил священную Каабу, внутри которой прочитал намаз. Потом Мирзиёев семь раз совершил обряд таваф, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Напомним: президент республики находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. Это первый за последние 30 лет визит узбекистанского лидера в эту страну.
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиШавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
Шавкат Мирзиёев Каъбатуллоҳни зиёрат қилди
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
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