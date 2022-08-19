https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistan-v-troyke-liderov-armi-2022--27302879.html
Узбекистан в тройке лидеров АрМИ-2022
Узбекистан в тройке лидеров АрМИ-2022
Узбекистанцы продолжают штурмовать Армейские игры.
2022-08-19T17:38+0500
2022-08-19T17:38+0500
2022-08-19T17:38+0500
спорт
армейские международные игры
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Узбекистан вошел в тройку лидеров Армейских международных игр–2022 вместе с Россией и Беларусью. Об это сообщил сегодня на брифинге главный судья АрМИ –2022 генерал-полковник Александр Ленцов.Так, команда Узбекистана заняла второе место в конкурсах "Конный марафон", "Полярная звезда", первом этапе "Эльбрусского кольца". В соревновании "Военно-медицинская эстафета" Узбекистан оказался в тройке лидеров вместе с Россией и Беларусью.Кроме того, в конкурсе "Мастер оружейник", который прошел на полигоне Фориш, команда республики заняла лидирующую позицию.Напомним: в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Читайте также:Оружейники из Узбекистана установили рекорд на АрМИ — видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
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узбекистан в тройке лидеров арми 2022 армейские международные игры итоги какое место занял узбекистан конкурсы результаты международное соревнование спорт в узбекистане новости новость
узбекистан в тройке лидеров арми 2022 армейские международные игры итоги какое место занял узбекистан конкурсы результаты международное соревнование спорт в узбекистане новости новость
Узбекистан в тройке лидеров АрМИ-2022
Узбекистанские военные продолжают штурмовать Армейские международные игры. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Узбекистан вошел в тройку лидеров Армейских международных игр–2022 вместе с Россией и Беларусью. Об это сообщил сегодня на брифинге главный судья АрМИ –2022 генерал-полковник Александр Ленцов.
"По предварительным результатам на сегодняшний день в общем зачете лидирует Россия, за ней следуют Белоруссия и Узбекистан", – сказал главный судья.
Так, команда Узбекистана заняла второе место в конкурсах "Конный марафон", "Полярная звезда", первом этапе "Эльбрусского кольца". В соревновании "Военно-медицинская эстафета" Узбекистан оказался в тройке лидеров вместе с Россией и Беларусью.
Кроме того, в конкурсе "Мастер оружейник", который прошел на полигоне Фориш, команда республики заняла лидирующую позицию.
Напомним: в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам.
Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.