https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistan-v-troyke-liderov-armi-2022--27302879.html

Узбекистан в тройке лидеров АрМИ-2022

Узбекистан в тройке лидеров АрМИ-2022

Узбекистанцы продолжают штурмовать Армейские игры.

2022-08-19T17:38+0500

2022-08-19T17:38+0500

2022-08-19T17:38+0500

спорт

армейские международные игры

узбекистан

лидер

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Узбекистан вошел в тройку лидеров Армейских международных игр–2022 вместе с Россией и Беларусью. Об это сообщил сегодня на брифинге главный судья АрМИ –2022 генерал-полковник Александр Ленцов.Так, команда Узбекистана заняла второе место в конкурсах "Конный марафон", "Полярная звезда", первом этапе "Эльбрусского кольца". В соревновании "Военно-медицинская эстафета" Узбекистан оказался в тройке лидеров вместе с Россией и Беларусью.Кроме того, в конкурсе "Мастер оружейник", который прошел на полигоне Фориш, команда республики заняла лидирующую позицию.Напомним: в этом году Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории двенадцати стран. В Узбекистане пройдут конкурсы по пяти дисциплинам.Военные Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017-го. Кроме того, в прошлом году они приняли участие во всех конкурсах в рамках игр. В итоге они заняли второе место в командном зачете, уступив только военным из России.Читайте также:Оружейники из Узбекистана установили рекорд на АрМИ — видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

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