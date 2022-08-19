https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistanskaya-gimnastka-zavoevala-zoloto-na-islamskix-igrax--27285892.html

Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх

Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх

Легенда показала лучший результат в прыжках с шестом.

2022-08-19T10:27+0500

2022-08-19T10:27+0500

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спорт

узбекистанка

гимнастика

золото

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль по прыжкам с шестом в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба турнира.Гимнастка заняла первое место, показав лучший результата среди участниц соревнования."Спасибо за вашу поддержку, я ее чувствовала, и это мне очень помогло!" – написала в соцсетях Чусовитина после победы.Напомним: Оксана Чусовитина – легендарная узбекистанская гимнастка. Она олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.Кроме того, Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх.Читайте также:Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в КоньеПобедители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане

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