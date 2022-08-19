https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistanskaya-gimnastka-zavoevala-zoloto-na-islamskix-igrax--27285892.html
Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх
Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх
Легенда показала лучший результат в прыжках с шестом.
2022-08-19T10:27+0500
2022-08-19T10:27+0500
2022-08-19T10:50+0500
спорт
узбекистанка
гимнастика
золото
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль по прыжкам с шестом в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба турнира.Гимнастка заняла первое место, показав лучший результата среди участниц соревнования."Спасибо за вашу поддержку, я ее чувствовала, и это мне очень помогло!" – написала в соцсетях Чусовитина после победы.Напомним: Оксана Чусовитина – легендарная узбекистанская гимнастка. Она олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.Кроме того, Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх.Читайте также:Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в КоньеПобедители исламских игр получат крупное вознаграждение в Узбекистане
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узбекистанская гимнастка завоевала золото на исламских играх v игры исламской солидарности итоги результат узбекистана оксана чусовитина кто это гимнастка гимнастика в узбекистане спорт новости спорта новость
узбекистанская гимнастка завоевала золото на исламских играх v игры исламской солидарности итоги результат узбекистана оксана чусовитина кто это гимнастка гимнастика в узбекистане спорт новости спорта новость
Оксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх
10:27 19.08.2022 (обновлено: 10:50 19.08.2022)
Легенда мировой гимнастики показала лучший результат в прыжках с шестом. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль по прыжкам с шестом в рамках V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба
турнира.
Гимнастка заняла первое место, показав лучший результата среди участниц соревнования.
"Спасибо за вашу поддержку, я ее чувствовала, и это мне очень помогло!" – написала в соцсетях Чусовитина после победы.
Напомним: Оксана Чусовитина – легендарная узбекистанская гимнастка. Она олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.
Кроме того, Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх.