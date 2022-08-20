https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzbekistan-lidiruet-v-konkurse-na-armi-2022--27316956.html

Узбекистан лидирует в конкурсе на АрМИ-2022

Узбекистан лидирует в конкурсе на АрМИ-2022

Узбекистанцы продолжают штурмовать Армейские игры.

2022-08-20T17:03+0500

2022-08-20T17:03+0500

2022-08-20T17:03+0500

спорт

узбекистан

армейские международные игры "арми"

соревнования

кулинария

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана лидирует в конкурсе "Полевая кухня" в рамках Армейских международных игр –2022, передает пресс-центр турнира.По данным пресс-службы, соревнование проходит на полигоне Фориш в Узбекистане. По прошествии двух этапов конкурса лидируют узбекистанцы, за ними расположились соперники из России и Вьетнама.В ходе второго этапа участники должны были приготовить пятнадцать видов хлебобулочных изделий из пяти сортов теста: дрожжевого, песочного, пресного, заварного и бисквитного. Изделия готовили по произвольным рецептам. Также участники проходили тест, в котором должны были различить хлебобулочные изделия по вкусу и виду.Всего конкурс состоит из трех этапов:Ранее команда Узбекистана заняла второе место в конкурсе "Инженерная формула" на Армейских играх.Читайте также:Оружейники из Узбекистана установили рекорд на АрМИ — видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

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