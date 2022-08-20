https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-stolitse-proshli-b2b-vstrechi-jenschin-predprinimatelnits-shos-27316510.html

В столице прошли B2B встречи женщин-предпринимательниц ШОС

В столице прошли B2B встречи женщин-предпринимательниц ШОС

Предпринимательницы договорились о сотрудничестве.

2022-08-20T16:26+0500

2022-08-20T16:26+0500

2022-08-20T16:26+0500

общество

ташкент

женщины

шос

бизнес

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Вчера в Ташкенте прошли встречи женщин-предпринимателей ШОС в формате B2B, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В результате встреч участницы заключили тридцать пять экспортных и импортных контрактов, стоимость которых составляет $100 млн. Кроме того, предпринимательницы подписали меморандум на сумму $35 млн.В мероприятиях приняли участие более 100 представительниц государств ШОС. Встречи в формате B2B стали важной площадкой для женщин, желающих увеличить масштабы бизнеса, найти новых партнеров, обменятся взаимным опытом в сфере бизнеса, а также освоить новые навыки.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видеоНарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин

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