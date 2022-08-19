https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-tashkente-startoval-jenskiy-forum-shos--video--27300058.html

В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видео

В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видео

Планируется, что на мероприятии выступит глава организации.

2022-08-19T15:43+0500

2022-08-19T15:43+0500

2022-08-19T15:43+0500

политика

ташкент

форум

женщины

шос

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартовал Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ИА "Дуне".Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева. В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций. В рамках форума планируют провести пять пленарных заседаний на следующие темы:Ранее президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в ITУкреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"

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