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В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видео
В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видео
Планируется, что на мероприятии выступит глава организации.
2022-08-19T15:43+0500
2022-08-19T15:43+0500
2022-08-19T15:43+0500
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартовал Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ИА "Дуне".Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева. В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций. В рамках форума планируют провести пять пленарных заседаний на следующие темы:Ранее президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в ITУкреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"
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видео в столице стартовал женский форум шос в ташкенте женский форум форум женщин стран шанхайской организации сотрудничества женщины феминизм нарбаева заявила председатель сената олий мажлиса женщина в узбекистане узбекистан права женщин новости новость
В Ташкенте стартовал женский форум ШОС – видео
Планируется, что на мероприятии выступит генеральный секретарь организации.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте стартовал Форум женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ИА "Дуне
".
Форум открыла председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, руководитель Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзила Нарбаева.
В мероприятии принимают участие представительницы Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Китая и Пакистана, а также представители международных организаций.
В рамках форума планируют провести пять пленарных заседаний на следующие темы:
"Активизация роли женщин в общественно-политической жизни и участие их в принятии решений";
"Вклад женского предпринимательства в социально- экономическое развитие стран ШОС";
"Инновации и развитие цифровой экономики: важный фактор обеспечения устойчивого развития обществ стран ШОС";
"Роль женщин в устойчивом и инклюзивном развитии стран ШОС";
"Гендерный вклад в преодолении вызовов пандемии".
Ранее президент Узбекистана утвердил
Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.