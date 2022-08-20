https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-uzbekistane-sozdadut-nii-okrujayuschey-sredy--27318079.html

В республике создадут НИИ окружающей среды

В республике создадут НИИ окружающей среды

На базе НИИ будут готовить специалистов в сфере экологии.

2022-08-20T18:19+0500

2022-08-20T18:19+0500

2022-08-20T19:37+0500

общество

узбекистан

экология

природа

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий.Главные задачи, которые поставили перед НИИ:При этом ученые из НИИ должны будут разработать эффективные методы и технологии по переработке и утилизации бытовых отходов, а также сформулировать научно обоснованные предложения по снижению негативного воздействия глобального изменения климата на экологию и окружающую среду.Кроме того, учреждение займется внедрением "зеленых" и ресурсосберегающих технологий.Ранее стало известно, что узбекистанские школы примут участие в международной экологической программе. Читайте также:Защитников природы наградят нагрудным знакомВ Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

в узбекистане создадут нии окружающей среды научно исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий экология окружающая среда защиты окружающей среды природа узбекистан новости новость