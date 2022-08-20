https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-uzbekistane-sozdadut-nii-okrujayuschey-sredy--27318079.html
В республике создадут НИИ окружающей среды
В республике создадут НИИ окружающей среды
На базе НИИ будут готовить специалистов в сфере экологии.
2022-08-20T18:19+0500
2022-08-20T18:19+0500
2022-08-20T19:37+0500
общество
узбекистан
экология
природа
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий.Главные задачи, которые поставили перед НИИ:При этом ученые из НИИ должны будут разработать эффективные методы и технологии по переработке и утилизации бытовых отходов, а также сформулировать научно обоснованные предложения по снижению негативного воздействия глобального изменения климата на экологию и окружающую среду.Кроме того, учреждение займется внедрением "зеленых" и ресурсосберегающих технологий.Ранее стало известно, что узбекистанские школы примут участие в международной экологической программе. Читайте также:Защитников природы наградят нагрудным знакомВ Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья
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в узбекистане создадут нии окружающей среды научно исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий экология окружающая среда защиты окружающей среды природа узбекистан новости новость
в узбекистане создадут нии окружающей среды научно исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий экология окружающая среда защиты окружающей среды природа узбекистан новости новость
В республике создадут НИИ окружающей среды
18:19 20.08.2022 (обновлено: 19:37 20.08.2022)
На базе института буду готовить профессиональные кадры, а также привлекать к работе ведущих зарубежных специалистов и гранты международных организаций.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий.
Главные задачи, которые поставили перед НИИ:
изучение современного состояния окружающей среды, изучение влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, в том числе на редкие, исчезающие виды растений и животных;
исследования в области охране земельных ресурсов, борьбе с деградацией земель;
предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, разработка эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод;
анализ атмосферного воздуха, влияния содержащихся в нем загрязняющих веществ на окружающую среду и природу, разработка новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы.
При этом ученые из НИИ должны будут разработать эффективные методы и технологии по переработке и утилизации бытовых отходов, а также сформулировать научно обоснованные предложения по снижению негативного воздействия глобального изменения климата на экологию и окружающую среду.
Кроме того, учреждение займется внедрением "зеленых" и ресурсосберегающих технологий.
Ранее стало
известно, что узбекистанские школы примут участие в международной экологической программе.