Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
© Sputnik / РИА Новости/
Отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Отношение российских граждан к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта. К этому времени около 10% россиян поменяли свое мнение, так, поддержка выросла до 74-75%. В данное время ситуация радикально не меняется, каждый выбрал свою позицию, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов неподдержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля", — заявил Федоров.
Он уточнил, что уже в марте многие россияне стали высказываться иначе.
"В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия. <...> Порядка 10 процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки ", — подчеркнул гендир ВЦИОМ.
По словам Федорова, цифры радикально не меняются.
"Это говорит о том, что ключевое размежевание произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение радикальным образом", — отметил социолог.
Кроме этого, он особо выделил, что для серьезных изменений явно необходимо "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.
"То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России и так далее", — уточнил Федоров.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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