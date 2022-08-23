https://uz.sputniknews.ru/20220823/glava-vtsiom-75-protsentov-rossiyan-podderjivayut-spetsoperatsiyu-27378010.html

Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию

Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию

Отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта.

2022-08-23T11:06+0500

2022-08-23T11:06+0500

2022-08-23T11:06+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россияне

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Отношение российских граждан к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта. К этому времени около 10% россиян поменяли свое мнение, так, поддержка выросла до 74-75%. В данное время ситуация радикально не меняется, каждый выбрал свою позицию, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Он уточнил, что уже в марте многие россияне стали высказываться иначе.По словам Федорова, цифры радикально не меняются.Кроме этого, он особо выделил, что для серьезных изменений явно необходимо "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Читайте также:

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глава вциом 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта