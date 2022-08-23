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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220823/glava-vtsiom-75-protsentov-rossiyan-podderjivayut-spetsoperatsiyu-27378010.html
Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию
Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию
Отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта.
2022-08-23T11:06+0500
2022-08-23T11:06+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россияне
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Отношение российских граждан к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта. К этому времени около 10% россиян поменяли свое мнение, так, поддержка выросла до 74-75%. В данное время ситуация радикально не меняется, каждый выбрал свою позицию, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Он уточнил, что уже в марте многие россияне стали высказываться иначе.По словам Федорова, цифры радикально не меняются.Кроме этого, он особо выделил, что для серьезных изменений явно необходимо "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Читайте также:
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глава вциом 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта
глава вциом 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта

Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию

11:06 23.08.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2022
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Отношение россиян к спецоперации определилось еще к середине марта.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Отношение российских граждан к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта. К этому времени около 10% россиян поменяли свое мнение, так, поддержка выросла до 74-75%. В данное время ситуация радикально не меняется, каждый выбрал свою позицию, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов неподдержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля", — заявил Федоров.

Он уточнил, что уже в марте многие россияне стали высказываться иначе.
"В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия. <...> Порядка 10 процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки ", — подчеркнул гендир ВЦИОМ.
По словам Федорова, цифры радикально не меняются.
"Это говорит о том, что ключевое размежевание произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение радикальным образом", — отметил социолог.
Кроме этого, он особо выделил, что для серьезных изменений явно необходимо "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.
"То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России и так далее", — уточнил Федоров.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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