https://uz.sputniknews.ru/20220823/mirziyoev-i-aliev-dogovorilis-ukreplyat-strategicheskoe-partnerstvo-27396190.html

Мирзиёев и Алиев договорились укреплять стратегическое партнерство

Мирзиёев и Алиев договорились укреплять стратегическое партнерство

Президенты Узбекистана и Азербайджана по телефону обсудили двустороннее сотрудничество и обменялись мнениями по региональной повестке.

2022-08-23T17:01+0500

2022-08-23T17:01+0500

2022-08-23T17:00+0500

политика

ильхам алиев

шавкат мирзиёев

президент

узбекистан

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана обсудил со своим азербайджанским коллегой вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства.Телефонные переговоры Мирзиёева и Алиева прошли 23 августа “в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере”, отмечает пресс-служба президента Узбекистана.Взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов. Начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия, отмечена важность проведения этой осенью Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации тюркских государств в Самарканде.Накануне Шавкат Мирзиёев также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества и затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в ТурцииПутин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества

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