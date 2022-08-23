https://uz.sputniknews.ru/20220823/mirziyoev-i-aliev-dogovorilis-ukreplyat-strategicheskoe-partnerstvo-27396190.html
Мирзиёев и Алиев договорились укреплять стратегическое партнерство
Мирзиёев и Алиев договорились укреплять стратегическое партнерство
Президенты Узбекистана и Азербайджана по телефону обсудили двустороннее сотрудничество и обменялись мнениями по региональной повестке.
2022-08-23T17:01+0500
2022-08-23T17:01+0500
2022-08-23T17:00+0500
политика
ильхам алиев
шавкат мирзиёев
президент
узбекистан
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана обсудил со своим азербайджанским коллегой вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства.Телефонные переговоры Мирзиёева и Алиева прошли 23 августа “в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере”, отмечает пресс-служба президента Узбекистана.Взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов. Начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия, отмечена важность проведения этой осенью Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации тюркских государств в Самарканде.Накануне Шавкат Мирзиёев также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества и затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП в ТурцииПутин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества
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мирзиёев алиев президент узбекистан азербайджан телефон переговоры сотрудничество обмен мнениями региональная повестка шос
мирзиёев алиев президент узбекистан азербайджан телефон переговоры сотрудничество обмен мнениями региональная повестка шос
Мирзиёев и Алиев договорились укреплять стратегическое партнерство
Президенты Узбекистана и Азербайджана по телефону обсудили двустороннее сотрудничество и обменялись мнениями по региональной повестке.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана обсудил со своим азербайджанским коллегой вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства.
Телефонные переговоры Мирзиёева и Алиева прошли 23 августа “в традиционно открытой, теплой и дружественной атмосфере”, отмечает
пресс-служба президента Узбекистана.
“С удовлетворением отмечен заметный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне этого года”, — говорится в сообщении.
Взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов. Начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.
Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия, отмечена важность проведения этой осенью Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.
Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации тюркских государств в Самарканде.
Накануне Шавкат Мирзиёев также провел
телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества и затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде.