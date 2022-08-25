https://uz.sputniknews.ru/20220825/na-chi-dengi-budut-stroit-jd-knr--kr--ruz-predvaritelnyy-variant-27460198.html

На чьи деньги будут строить ж/д КНР — КР — РУз? Предварительный вариант

На чьи деньги будут строить ж/д КНР — КР — РУз? Предварительный вариант

По словам Спасского, откуда Кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта, пока неизвестно. Возможные варианты — либо государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение.

2022-08-25T13:05+0500

2022-08-25T13:05+0500

2022-08-25T13:05+0500

экономика

кнр

кыргызстан

узбекистан

проект

финансирование

партнерство

соглашение

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Как предварительно планируется распределить затраты на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, рассказал главный инженер "Кыргыз темир жолу" Роман Спасский. Он выступил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.Журналист спросил у участников, на чьи деньги будет вестись строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.По его словам, маршрут остался прежним: Торугарт — Арпа — Макмал — Джалал-Абад. Этот комбинированный вариант наиболее удобен для Кыргызстана, отметил инженер "КТЖ".Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

на чьи деньги будут строить ж д кнр кр руз предварительный вариант по словам спасского, откуда кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта пока неизвестно возможные варианты либо государственно частное партнерство либо инвестиционное соглашение