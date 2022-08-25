https://uz.sputniknews.ru/20220825/na-chi-dengi-budut-stroit-jd-knr--kr--ruz-predvaritelnyy-variant-27460198.html
На чьи деньги будут строить ж/д КНР — КР — РУз? Предварительный вариант
На чьи деньги будут строить ж/д КНР — КР — РУз? Предварительный вариант
По словам Спасского, откуда Кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта, пока неизвестно. Возможные варианты — либо государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение.
2022-08-25T13:05+0500
2022-08-25T13:05+0500
2022-08-25T13:05+0500
экономика
кнр
кыргызстан
узбекистан
проект
финансирование
партнерство
соглашение
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Как предварительно планируется распределить затраты на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, рассказал главный инженер "Кыргыз темир жолу" Роман Спасский. Он выступил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.Журналист спросил у участников, на чьи деньги будет вестись строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.По его словам, маршрут остался прежним: Торугарт — Арпа — Макмал — Джалал-Абад. Этот комбинированный вариант наиболее удобен для Кыргызстана, отметил инженер "КТЖ".Читайте также:
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на чьи деньги будут строить ж д кнр кр руз предварительный вариант по словам спасского, откуда кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта пока неизвестно возможные варианты либо государственно частное партнерство либо инвестиционное соглашение
на чьи деньги будут строить ж д кнр кр руз предварительный вариант по словам спасского, откуда кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта пока неизвестно возможные варианты либо государственно частное партнерство либо инвестиционное соглашение
На чьи деньги будут строить ж/д КНР — КР — РУз? Предварительный вариант
По словам главного инженера "Кыргыз темир жолу" Спасского, откуда Кыргызстан будет изыскивать финансирование на реализацию проекта, пока неизвестно. Возможные варианты — либо государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Как предварительно планируется распределить затраты на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, рассказал главный инженер "Кыргыз темир жолу" Роман Спасский. Он выступил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Журналист спросил у участников, на чьи деньги будет вестись строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.
"Сейчас, по крайней мере по ТЭО, мы определились, на три стороны поделили равными долями. Предварительно, строительство также будет осуществляться в равных долях. Откуда будет идти финансирование у Кыргызстана, пока неизвестно. Вариантов пока нет, они будут рассматриваться после завершения работы над ТЭО. Пока подходящие для нас варианты — либо государственно-частное партнерство, либо инвестиционное соглашение", — рассказал Спасский.
По его словам, маршрут остался прежним: Торугарт — Арпа — Макмал — Джалал-Абад. Этот комбинированный вариант наиболее удобен для Кыргызстана, отметил инженер "КТЖ".