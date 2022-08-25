https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekistanskix-predprinimateley-priglasili-na-promyshlennyy-forum-27446809.html

Узбекистанских бизнесменов пригласили на Промышленный форум в России

Узбекистанских бизнесменов пригласили на Промышленный форум в России

Участники форума смогут обсудить вопросы сотрудничества.

2022-08-25T11:09+0500

2022-08-25T11:09+0500

2022-08-25T11:16+0500

общество

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предприниматели

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россия

промышленность

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Представителей бизнеса Узбекистана пригласили на Пермский инженерно-промышленный форум. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Торгпредстве России в республике.Мероприятие будет проходить с 1 по 2 декабря 2022 года. На нем продемонстрируют инновационные решения в таких областях как радиоэлектроника, цифровизация производства, машиностроение, композитные материалы, промышленная безопасность и экология.В ведомстве отметили, что регион очень заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном. В рамках форума, они планируют организовать специальную панельную сессию, чтобы рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничество в сфере промышленности.Ранее лидеры Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества между государствами. Напомним: Россия – один из главных торговых партнеров республики. Читайте также:Министры обороны стран ШОС в Узбекистане определяют будущее мирового порядкаВидео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России

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