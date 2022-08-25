https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekistanskix-predprinimateley-priglasili-na-promyshlennyy-forum-27446809.html
Узбекистанских бизнесменов пригласили на Промышленный форум в России
Узбекистанских бизнесменов пригласили на Промышленный форум в России
Участники форума смогут обсудить вопросы сотрудничества.
2022-08-25T11:09+0500
2022-08-25T11:09+0500
2022-08-25T11:16+0500
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промышленность
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Представителей бизнеса Узбекистана пригласили на Пермский инженерно-промышленный форум. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Торгпредстве России в республике.Мероприятие будет проходить с 1 по 2 декабря 2022 года. На нем продемонстрируют инновационные решения в таких областях как радиоэлектроника, цифровизация производства, машиностроение, композитные материалы, промышленная безопасность и экология.В ведомстве отметили, что регион очень заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном. В рамках форума, они планируют организовать специальную панельную сессию, чтобы рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничество в сфере промышленности.Ранее лидеры Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества между государствами. Напомним: Россия – один из главных торговых партнеров республики. Читайте также:Министры обороны стран ШОС в Узбекистане определяют будущее мирового порядкаВидео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России
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узбекистанских предпринимателей пригласили на форум пермский инженерно промышленный форум россия узбекистан предприниматели сотрудничество промышленность инновации новости новость пермь бизнес развитие производство
узбекистанских предпринимателей пригласили на форум пермский инженерно промышленный форум россия узбекистан предприниматели сотрудничество промышленность инновации новости новость пермь бизнес развитие производство
Узбекистанских бизнесменов пригласили на Промышленный форум в России
11:09 25.08.2022 (обновлено: 11:16 25.08.2022)
Участники форума смогут обсудить вопросы сотрудничества в промышленной сфере. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Представителей бизнеса Узбекистана пригласили на Пермский инженерно-промышленный форум. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Торгпредстве России в республике.
Мероприятие будет проходить с 1 по 2 декабря 2022 года. На нем продемонстрируют инновационные решения в таких областях как радиоэлектроника, цифровизация производства, машиностроение, композитные материалы, промышленная безопасность и экология.
В ведомстве отметили, что регион очень заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном. В рамках форума, они планируют организовать специальную панельную сессию, чтобы рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничество в сфере промышленности.
Ранее лидеры Узбекистана и России обсудили
расширение сотрудничества между государствами.
Напомним: Россия – один
из главных торговых партнеров республики.