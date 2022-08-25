https://uz.sputniknews.ru/20220825/video-realno-li-pereyti-ot-patentov-dlya-migrantov-na-soglasheniya--ekspert-27479507.html

Видео: реально ли перейти от патентов для мигрантов на соглашения — эксперт

Видео: реально ли перейти от патентов для мигрантов на соглашения — эксперт

Могут ли РФ и Узбекистан перейти к системе соглашений, сказал эксперт.

2022-08-25T18:47+0500

2022-08-25T18:47+0500

2022-08-25T18:47+0500

видео

мигранты

патент

соглашение

трудовой патент

налоги

россия

узбекистан

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Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов. По мнению властей республики, данный шаг позволил бы повысить правовой статус узбекистанских граждан, работающих на территории России.Перспективы этой идеи в интервью Sputnik оценил ведущий научный сотрудник ИНП РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев.Тем временем на российском рынке труда для иностранных рабочих наблюдаются позитивные тенденции, отметил Полетаев. Речь идет о росте зарплат и улучшении условий труда.Полную версию интервью с Дмитрием Полетаевым смотрите в видео Sputnik.Читайте также:Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео патент для трудовых мигрантов миграция соглашения налоги порядок россия узбекистан новости заявления мнения эксперты мигранты как куда поехать на заработки правила въезды что нужно получить какие документы разрешения