https://uz.sputniknews.ru/20220825/video-realno-li-pereyti-ot-patentov-dlya-migrantov-na-soglasheniya--ekspert-27479507.html
Видео: реально ли перейти от патентов для мигрантов на соглашения — эксперт
Видео: реально ли перейти от патентов для мигрантов на соглашения — эксперт
Могут ли РФ и Узбекистан перейти к системе соглашений, сказал эксперт.
2022-08-25T18:47+0500
2022-08-25T18:47+0500
2022-08-25T18:47+0500
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мигранты
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соглашение
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Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов. По мнению властей республики, данный шаг позволил бы повысить правовой статус узбекистанских граждан, работающих на территории России.Перспективы этой идеи в интервью Sputnik оценил ведущий научный сотрудник ИНП РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев.Тем временем на российском рынке труда для иностранных рабочих наблюдаются позитивные тенденции, отметил Полетаев. Речь идет о росте зарплат и улучшении условий труда.Полную версию интервью с Дмитрием Полетаевым смотрите в видео Sputnik.Читайте также:Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт
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видео патент для трудовых мигрантов миграция соглашения налоги порядок россия узбекистан новости заявления мнения эксперты мигранты как куда поехать на заработки правила въезды что нужно получить какие документы разрешения
видео патент для трудовых мигрантов миграция соглашения налоги порядок россия узбекистан новости заявления мнения эксперты мигранты как куда поехать на заработки правила въезды что нужно получить какие документы разрешения
Видео: реально ли перейти от патентов для мигрантов на соглашения — эксперт
Укрепление рубля делает Россию еще более привлекательной страной для работы среди иностранцев, считает кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев. Могут ли Россия и Узбекистан перейти к системе соглашений, эксперт рассказал в интервью Sputnik.
Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов. По мнению властей республики, данный шаг позволил бы повысить правовой статус узбекистанских граждан, работающих на территории России.
Перспективы этой идеи в интервью Sputnik оценил ведущий научный сотрудник ИНП РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев.
"Я понимаю точку зрения узбекистанских властей, которые хотят снизить налоговую нагрузку на своих граждан-мигрантов. Работники из Узбекистана составляют значительную часть трудовой миграции в Россию (около 1,5 млн человек к окончанию второго квартала 2022 года). В свою очередь, Россия нуждается в рабочей силе из Центральной Азии. Однако в миграционном поле уже есть механизм на случай более сильного сближения стран - например, когда идет разговор о долгосрочных проектах и сотрудничестве в трудовом секторе. Это беспатентная система въезда мигрантов из стран-участников ЕАЭС", - объясняет эксперт.
Тем временем на российском рынке труда для иностранных рабочих наблюдаются позитивные тенденции, отметил Полетаев. Речь идет о росте зарплат и улучшении условий труда.
"Мы наблюдаем рост миграции из Узбекистана в Россию от квартала к кварталу. Этому, безусловно, способствует крепкий рубль. Можно понять трудовых мигрантов, которые едут зарабатывать в привычную им Россию, а не в Южную Корею, например. Зарплаты иностранцев выросли по сравнению с тем, что было 1-2 года назад", - говорит он.
Полную версию интервью с Дмитрием Полетаевым смотрите в видео Sputnik
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